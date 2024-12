Gordo de Fin de Año: ganador reserva ese número siempre, aunque “no había visto el sorteo”

Tiempo libre

El Gordo de Fin de Año tuvo este lunes su tradicional sorteo millonario, que otorgó $160 millones al primer premio.

El ganador fue el billete número 12.314, que se vendió en la agencia 47 de la Ciudad Vieja de Montevideo. Según contaron a Telemundo (Canal 12) desde la agencia vendedora del número ganador, el triunfador es “un cliente habitual” y que “reserva ese número todos los meses”, al menos desde hace 10 años. “Todos los meses sabemos que ese número es de él, y más a fin de año”, apuntó.

“Hablé ayer de noche pensando que había visto el sorteo y no lo había visto. Se enteró por mí, así que quedó en shock. Me dijo que no sabía qué decir, pero estaba muy contento”, contó la vendedora del número ganador al noticiero.

La vendedora también contó su experiencia de cómo vivió el sorteo y qué sintió por haber vendido el premio mayor. “Es increíble, estoy re contenta, nunca me había pasado. Estaba mirando, y yo dije: ‘Ese número lo conozco, ese número es nuestro’. Y resultó que sí, que era así”, sostuvo en su diálogo con Canal 12.

