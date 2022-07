Ganó una fortuna y lo primero que hizo fue honrar una promesa de más de 30 años

Curiosidades

Perry Charles tuvo un golpe de suerte en la lotería, pero el dinero rápido no le hizo olvidar la palabra empeñada.

Perry Charles, residente en Lexington, Carolina del Norte (EEUU) vivió recientemente un grato momento: ganó un premio de 361,527 dólares en la lotería Fast Play, un juego de azar a beneficio de la educación pública local.

Según contó el ganador a los organizadores del juego, compró el boleto tentado por los jugosos premios que se ofrecían, con un máximo de 723,054. Poseedor de un boleto de 5 dólares, Charles pudo acceder a la mitad de ese acumulado

“Miré lo que podía ganar y me dije ‘hombre, claro que lo quiero’”, dijo el afortunado apostador en declaraciones citadas por el canal 11 News.

Cuando supo el número ganador no lo pudo creer, y esperó hasta llegar a su casa para revisar con calma las cifras y convencerse

En medio de la algarabía, Charles no olvidó en ningún momento la palabra dada y la cumplió de inmediato: llamó a su amigo Scott Edwards y le dijo que ambos acababan de ganar la lotería.

Perry y Scott se conocieron hace 35 años, cuando ambos trabajaban para Winn-Dixie, una cadena local de supermercados. Aficionados a la lotería, ambos prometieron que si alguno de ellos ganaba irían “a medias” con el premio, sin importar quién hubiera comprado el boleto ganador.

Mucha agua pasó bajo los puentes desde entonces, y ya hace largos años que los dos compañeros de trabajo dejaron de serlo. Sin embargo, a Charles jamás se le pasó por la cabeza incumplir con su compromiso no escrito.

“Es un verdadero amigo”, dijo Edwards, conmovido por la noticia. El hombre aseguro que, tras recibir la llamada de su compañero, no tuvo ni un asomo de duda sobre su veracidad. "Sé que el siempre dice la verdad. Entonces, sabía que no me estaba tomando el pelo”, explicó.

El pasado 13 de julio ambos camaradas se presentaron juntos a cobrar el premio. Luego de dividirlo y deducir los impuestos, cada un recibió 128,361 dólares.

Consultados sobre el destino que darían a ese dinero, los dos coincidieron en que lo primero que harían seria pagar un puñado de cuentas.