Fin de semana a puro turf: carreras y regresos que prometen

Por Germán Boiso

@GBOISO

38 carreras en cuatro jornadas y tres hipódromos es el menú de turf, fin de semana con carreras parejas pero sin tanto brillo como en ocasiones previas.

Todo sigue rigiéndose por los protocolos sanitarios que están vigentes desde que volvió el turf el 16 de mayo, es decir, sin público y con jornadas diurnas que no pueden exceder las 10 pruebas. El clásico José P. De Giuli y Rogelio Rodríguez sobre 1000 metros es la pruebas mas importante que no espera, allí se da el retorno de Brexit quien se medirá a la eterna Sub Princess.

A las 12:30 de este viernes se larga la primera en Florida. El Sint brindará ocho cotejo en el hipódromo Irineo Leguisamo del capital de dicho departamento. El hándicap inicial donde se miden veloces caballos sobre 600 metros promete mucho vértigo.

Maroñas brindará lo que viene siendo costumbre, dos reuniones de 10 cotejos en sábado y domingo. Ambas comienzan 12:30, la sabatina será exclusivamente para condicionales entre el kilometro y la milla, siendo dos en césped y el resto en arena.

El domingo se corre un clásico y un hándicap especial. En el clásico que va sobre 1000 metros elegimos a Brexit, el pensionista de Cintra no corre desde Febrero y retorna tras ser escolta en sus dos últimas participaciones, una de ellas nada menos que el GP Maroñas donde cayó por un hocico. En sus seis salidas a pistas fue tres veces ganador y tres veces escolta. Corre mucho y estará peleando arriba pese al tiempo ausente. Tendrá a una gran enemiga en la pinga de Sub Princess que a los 8 años quiere seguir cosechando triunfos. Ha ganado clásicos, hándicaps, Rey de la Recta, entre los 2 y los 7 años y ahora quiere ganar a los 8. Viene de ser cercana tercera, corre siempre bien y venderá cara la derrota la defensora del stud Fair Play. Del resto del lote vemos en Bar Arocena al más peligroso y por ende la sorpresa, está en gran momento y haciendo meritos para sumar su primer clásico.

Sobre 2200 metros se correrá el hándicap especial Antonio Araujo y otra vez son pensionistas de Cintra los que aparecen como mejores opciones. Atletico El Culano que llevar la monta de Jose L. Da Silva, jockey que está en gran forma, es nuestra elección. Viene de ser tercero en césped y previamente había ganado carrera de este nivel. Corre siempre bien y es el rival a vencer. Su mayor rival es su compañero de establo Keep Down, el caballo brasilero viene a mas y corrió bien ante los mejores en la actualidad en el fondo. Con su línea de evolución es gran rival y puede amargarle la tarde a nuestro favorito. El rendidor Negrone es la sorpresa, un caballo que supo definir pruebas de enorme valor pero al que le ha faltado esa gran victoria, su presencia siempre es peligrosa.

Las 10 que ofrece Las Piedras el lunes tienen en el Preferencial Centro Caif Las Piedras a su prueba más importante. Sobre 1800 metros se miden 9 elementos (mismo número que en las dos pruebas jerarquicas de Maroñas) en carrera pareja e interesante. Elegimos a Ecatombe, un animal que tuvo su momento alto, en su retorno no lo hizo mal y hora mejor puesto es buena carta, para variar, lo entrena "Tolu" Cintra. Astrogrande, otro pensionista del amplio líder de la estadística en Maroñas es el enemigo, pasa gran momento y está listo para cambiar chapas rentadas por triunfo. Guache, animal veterano y calidoso, es siempre un gran rival cada vez que está anotado y acá es la sorpresa.

Para tratar de tener un fin de semana positivo, estos son nuestros 5 mejores candidatos del fin de semana:

SÁBADO 2DA CARRERA: EDITORIAL (7)

SÁBADO 5TA CARRERA: DIVINA (7)

DOMINGO 4TA CARRERA: BJORN (7)

DOMINGO 7MA CARRERA: JUSTICE CAT (6)

DOMINGO 10MA CARRERA: EL PRODIGIO (1)

