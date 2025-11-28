Festival Internacional de Guitarra de Maldonado 2025: conciertos y conferencias gratuitas

Noticias

Con entrada libre y gratuita, la 12ª edición del Festival Internacional de Guitarra de Maldonado (FIGM) se desarrollará entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre de 2025, con una programación que incluye repertorios clásicos, rioplatenses, flamencos y barrocos, además de instancias formativas y presentaciones editoriales.

Los escenarios elegidos para esta edición serán:

Museo Nicolás García Uriburu y Museo Francisco Mazzoni , en la ciudad de Maldonado

y , en la ciudad de Maldonado Museo Ralli , en Punta del Este

, en Punta del Este Argentino Hotel, en Piriápolis

Artistas y actividades destacadas

Este año, el festival amplía su propuesta con la participación de instrumentos no tradicionales en su programación, como el laúd barroco y el bandoneón, y una grilla artística de primer nivel:

Álvaro Córdoba (Uruguay) – laúdes renacentista y barroco

(Uruguay) – laúdes renacentista y barroco Tenemos Tango Trío (Uruguay) – Julio Cobelli, Sebastián Mederos y Francisco Pérez Walter

(Uruguay) – Julio Cobelli, Sebastián Mederos y Francisco Pérez Walter Paco Seco (España) – guitarra flamenco-crossover

(España) – guitarra flamenco-crossover Dúo Transatlántico – Magdalena Duhagon e Ignacio Barcia

– Magdalena Duhagon e Ignacio Barcia Ricardo Barceló – guitarra clásica

– guitarra clásica Presentación del libro Música rioplatense para guitarra de Eduardo Barca, a cargo de Enzo Bonizzi y Oscar Redón

Además, se dictarán conferencias a cargo del Dr. Córdoba y del Dr. Barceló, junto con el taller Flamenco para guitarristas clásicos, a cargo de Paco Seco.

Como cada año, el festival reafirma su compromiso con la formación y la descentralización cultural, becando a estudiantes de la Escuela Departamental de Música de Maldonado y de la Universidad de la República.

Una propuesta con historia

Fundado en 2011 por el guitarrista Ricardo Barceló en conjunto con la Dirección General de Cultura de la IDM, el FIGM se ha consolidado como un espacio de referencia regional para la guitarra clásica, al tiempo que ha diversificado su programación con figuras de distintos géneros y latitudes.

Desde sus inicios han participado reconocidos músicos como Álvaro Pierri, Juan Falú, Eduardo Fernández, Laura Young, Oscar Herrero, Nora Buschmann y Giulio Tampalini, entre otros.