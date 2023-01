Fernando Cabrera: Los argentinos “no se vinieron a vivir a Uruguay, sino a Punta del Este”

El artista uruguayo Fernando Cabrera fue tendencia en Twitter por decir, en una entrevista con Infobae, que los argentinos “no se vinieron a vivir a Uruguay, sino a Punta del Este, José Ignacio, etc.”.

En la previa de su show en Ciudad Cultural Kónex, en Buenos Aires, la periodista Susana Ceballos le preguntó al cantante si Uruguay “es tan paraíso” como cuentan los argentinos que vinieron a vivir al país.

“Son los ricos los que vienen, a gusto de nuestro presidente y su Gobierno. Ya tenían sus mansiones de veraneo acá, ahora nosotros les proporcionamos una cantidad de colegios exclusivos y servicios de salud. El restante 95% de los argentinos no pueden venir, acá es carísimo”, valoró Cabrera.

En tanto, al ser consultado por la visión que tienen los uruguayos de Argentina, el autor de “La casa de al lado” contestó que “el uruguayo promedio tiene una triste costumbre, por complejo de inferioridad, de ver a la Argentina como un espejo donde no se quieren ver, como un país lleno de defectos insalvables”.

“Es una mirada miope que esconde la envidia y admiración que les provoca ese pueblo tan rico. Es mi opinión”, expresó.

Por su parte, Fernando Santullo, miembro de Peyote Asesino y colaborador de Bajofondo, se refirió a la polémica generada en redes y lamentó que “uno de los mejores artistas uruguayos vivos” sea tendencia “porque gente que no sabe quién es, lo está crucificando porque dijo no sé qué de Punta del Este, los argentinos y el Gobierno”.

Fernando Cabrera es uno de los mejores artistas uruguayos vivos. Por primera vez es tendencia en esta cloaca porque gente que no sabe quien es, lo está crucificando porque dijo no se qué de Punta del Este, los argentinos y el gobierno. No somos más brutos porque no entrenamos.