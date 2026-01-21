Falleció a los 101 años Linda Kohen, ciudadana ilustre de Montevideo y artista emblemática

Cultura

Este miércoles falleció a los 101 la artista Linda Kohen, emblemática pintora que con su estilo marcó la historia del arte uruguayo.

Linda Olivetti Colombo nació en Milán, Italia, en el seno de una familia de raíces judías piamontesas, y desde muy joven mostró una fuerte inclinación artística alentada por su padre, ingeniero y amante del arte. La irrupción de las leyes raciales impulsadas por el fascismo en 1939 obligó a la familia a emigrar, primero a Buenos Aires y luego a Montevideo, ciudad donde Linda se radicó definitivamente, y comenzó su formación artística. En Uruguay se volcó de lleno a la pintura, estudió con maestros como Pierre Fossey y Eduardo Vernazza, y dio sus primeros pasos expositivos en la década de 1940.

Tras casarse con Rafael Kohen, emigró para continuar con su formación en Buenos Aires con Horacio Butler, y en su vuelta a Montevideo integró el Taller Torres García, una experiencia decisiva que marcó su concepción del espacio, la austeridad formal y la observación de lo cotidiano. Desde entonces firmó su obra como Linda Kohen y participó activamente de una de las escuelas más influyentes del arte uruguayo. Luego de un paréntesis creativo provocado por la muerte de su padre, retomó la pintura con una producción cada vez más personal, centrada en series temáticas y en una paleta dominada por blancos y ocres.

Su trayectoria estuvo atravesada por el exilio, primero forzado y luego elegido, especialmente durante los años de la dictadura, cuando se instaló en São Paulo y alcanzó un reconocimiento clave con una muestra individual en el MASP.

De regreso a Uruguay tras la recuperación democrática, desarrolló una obra madura y consagratoria que expandió la pintura hacia el espacio, con instalaciones como El gran biombo y Laberinto. Reconocida a nivel nacional e internacional, Linda Kohen fue distinguida con premios como el Figari, el Manuel Oribe, y la designación como Ciudadana Ilustre de Montevideo, además de participar en la Bienal de Venecia y la Bienal de Montevideo, consolidándose como una figura central del arte contemporáneo uruguayo.