Extravió el celular y se lo devolvieron con un video que lo hizo reír a carcajadas

"Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió. Y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA", publicó el cordobés Benjamín Murillo en Twitter, junto a un video que se viralizó velozmente.

El muchacho perdió el teléfono en la calle y -a diferencia de lo que por desgracia suele ocurrir- la persona que lo halló se encargó de hacerlo llegar a su legítimo dueño.



Al revisar el aparato recuperado, Benjamín se encontró con un breve video grabado por el buen samaritano.

dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió



y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA pic.twitter.com/1bhXFzXxZI — B e n j a m i n (@benjamurilloo) June 25, 2021

"Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín. Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado, te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y cagaste", dice el autor del video. En ee momento del registro se oye una voz femenina que reclama su parte "Ahora me tenés que comprar dos Tatín", redobla el joven.

El Tatín es un alfajor de gran popularidad en Argentina. Ante el éxito de la publicación en Twitter, Benjamín aprovechó para pedirle un surtido en concepto de retribución por publicidad.

Arcor girate una caja de tatines por la publicidad que te hice — B e n j a m i n (@benjamurilloo) June 27, 2021