Experto analiza impacto pospandemia: “puede venir una época de desenfreno sexual”

Noticias

El sociólogo, médico y profesor de la Universidad de Yale Nicholas Christakis presenta su nuevo libro Apollo's arrow: the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live (La Flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos), donde analiza los efectos de la pandemia con una perspectiva histórica.

Para el especialista, no nos encontramos cerca del final de la pandemia, ni mucho menos. Durante 2021 todavía tendremos que lidiar con la "nueva normalidad" y enfrentar las secuelas sociales, económicas y mentales de esta emergencia sanitaria.

"Si miras la historia de las pandemias, remontándose miles de años, esto tomará tiempo. Pienso que la actual etapa en la que se encuentra la pandemia se extenderá al menos hasta fines de 2021, luego vendrá un período intermedio y alrededor del 2024 entraremos en la pospandemia", contó el especialista en diálogo con BBC.

"Una de las lecciones fundamentales de las pandemias en la historia es que se trata de una experiencia humana esencial, que pasa raramente, pero que requiere madurez para enfrentarla. No podemos fantasear con que no está ocurriendo", detalla Christakis.

Y precisamente, como no se trata de la primera pandemia que enfrenta la humanidad, ha habido ciertos patrones que se han repetido a lo largo de la historia: el personal sanitario es el más expuesto a contagiarse y morir; la sociedad busca culpables; grupos se alinean en teorías de negación y supersticiones y, lamentablemente, muchas familias pierden a seres queridos. ¿Pero qué sucede una vez que pasa la pandemia?

"Luego vendrá el período intermedio, donde el impacto biológico de la pandemia quedará atrás, pero aún tendremos que lidiar con el impacto económico y social. Y alrededor de 2024 entraremos en el período de la pospandemia", retrata el sociólogo.

En la pospandemia "La gente buscará inexorablemente más interacción social. La gente irá a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales. La religiosidad disminuirá, habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar. Después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico. Si miras lo que ha pasado en los últimos 2.000 años, cuando las pandemias terminan, hay una fiesta. Es probable que veamos algo similar en el siglo XXI", detalló.