Exclusivo: investigador uruguayo halló carta inédita del “último hombre que vio a Hitler”

El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidaba junto a su amante, Eva Braun, en el búnker situado en el subsuelo de la sede del gobierno alemán, en Berlín. En ese momento, el imperio criminal que había extendido hasta el desierto africano y que llegó a rozar las puertas de Moscú se encontraba reducido a un radio de doscientos metros alrededor de su reducto subterráneo.

En esos momentos finales, pocas personas permanecían en el interior del búnker. Una de ellas era Rochus Misch, un suboficial de 27 años integrante del grupo Begleitkommando de las SS, cuyos efectivos tenían como cometido la custodia personal de Hitler en el reducto.

Misch fue el último soldado que abandonó el búnker el 2 de mayo de 1945, fecha en que el Ejército Rojo tomó la capital del Tercer Reich en ruinas. Cayó entonces en manos de los soviéticos y en 1949 se lo condenó a muerte por apoyar al régimen de Hitler, sentencia que le fue conmutada por trabajos forzados por 25 años y que le fue posteriormente rebajada a 10 años; permaneció efectivamente 9 años en cautiverio.

En diciembre de 2008, y luego de la muerte de otros oficiales que también estuvieron con Hitler en los últimos días, Misch se convirtió en “el último superviviente del búnker” y la última persona viva que conoció personalmente a Hitler. Falleció en Berlín el 5 de setiembre de 2013, a los 96 años.

De puño y letra

Recientemente, el investigador uruguayo Héctor Amuedo localizó un documento manuscrito de Misch, texto que resulta de interés historiográfico debido a las afirmaciones que contiene.

“En los últimos días pude tener acceso a la que es, seguramente, la última carta, escrita de puño y letra, enviada por Rochus Misch a sus amigos en Argentina. Afortunadamente, también se me permitió obtener fotografías”, explicó Amuedo a Montevideo Portal.

La carta está fechada el 6 de diciembre de 2005 y, según el investigador, “es sobre todo relevante por lo que el antiguo guardaespaldas de Hitler expresa como respuesta concreta a una pregunta formulada anteriormente” por sus amigos en la vecina orilla.

En la carta, el antiguo custodio del líder nazi “desmiente categóricamente los rumores que ya circulaban en los medios en el año 2005” y que sugerían que “Hitler no había cometido suicidio, sino que había escapado hacia Sudamérica. Concretamente, en una línea dice: ‘Lo que los medios escriben es absurdo’”.

De hecho, las hipótesis sobre la supervivencia de Hitler a la caída de Berlín datan casi del final de la Segunda Guerra Mundial. Una de esas especulaciones supone que el führer habría arribado a en submarino a las costas argentinas, para luego adoptar una nueva identidad.

Sin embargo, la evidencia indica con claridad que murió en el búnker, y que las tropas soviéticas encontraron sus restos semicalcinados.

Amuedo, quien lleva 18 años investigando las huellas de los nazis en la región rioplatense, compartió con Montevideo Portal una imagen del documento en cuestión. La fotografía no incluye toda la carta debido a que menciona a personas todavía vivas, incluido un informante del investigador.

La misiva dice lo siguiente: “Sí, yo soy el último testigo de los tiempos del Tercer Reich alemán. Cuando Hitler —mi jefe— se mató, yo estaba cerca de él, porque el ruido del disparo conmocionó mi lugar de trabajo en el Führerbunker. El búnker era muy pequeño: 12 pequeñas células de 10 a 12 metros cuadrados. Lo que los medios escriben es absurdo. Yo fui durante 5 años miembro del personal del Führerbegleitkommando. El 2 de mayo de 1945, abandoné el Bunker. Esto es todo por hoy, dicho con prisa. Cordiales saludos desde Berlín hacia Argentina. Vuestro: Rochus Misch 06.12.2005”.

Documentos y piezas únicas

En su dilatada carrera de investigador, Amuedo contribuyó a hallar documentos que permitieron arrojar luz sobre el funcionamiento de la denominada “ruta de las ratas” que permitió que no pocos jerarcas y altos oficiales nazis llegaran desde Europa a Sudamérica en los primeros años de la posguerra.

En 2008, Amuedo localizó y compartió con Montevideo Portal documentos que demostraban el paso de Josef Mengele por nuestro país, asunto que en 1985 había sido analizado por el periodista Bernardo Gitman. A la luz del material remitido por Amuedo, se estableció que el “ángel de la muerte” llegó a Buenos Aires en 1949 bajo el nombre falso de Helmut Gregor. También se comprobó que en julio de 1958 pasó una semana en Nueva Helvecia, Uruguay, donde contrajo matrimonio con su cuñada, viuda de su hermano Thadeus.

En julio de 2024, Amuedo compartió con Montevideo Portal el hallazgo de “un valioso objeto nazi del que siempre se habló y que se consideraba perdido”. Se trataba de una copa de plata obsequiada por Einrich Himmler, jefe máximo de las SS, al General Ludolf von Alvensleben en 1938. Von Alvensleben “era el hombre de confianza de Himmler y uno de sus dos ayudantes más cercanos en las SS”, recordaba entonces Amuedo.

Meses después, Amuedo informó a Montevideo Portal sobre el hallazgo de otra pieza singular: la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, que Adolf Hitler le otorgó —y entregó personalmente— a Eduardo Labougle, embajador de la República Argentina en la Alemania Nazi desde 1933 a 1939.

Desde el inicio de sus investigaciones, Amuedo ha participado en programas documentales de History Channel y National Geographic y también en programas de TV en Uruguay, y sus artículos han sido publicados en la prensa local e internacional.