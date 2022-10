Estrella porno sufrió lesión y advierte que quizá no pueda hacer más su “acto especial”

Curiosidades

Adriana Chechik es una de las figuras más cotizadas en la industria pornográfica estadounidense y también una destacada influencer en la plataforma de streaming Twitch, donde acumula más de 800.000 seguidores.

La joven no se lesionó durante su trabajo, sino al participar en la TwitchCon celebrada a principios de mes en San Diego, Estados Unidos.

Chechik saltó sobre un pavimento cubierto de cubos de acolchados, que resultaron no ser tan mullidos como ella imaginaba. A resultas de la caída sufrió una lesión en la columna vertebral.

?? LAWSUIT INCOMING ??



Adriana Chechik BREAKS her back in two places after jumping in the foam pit at #TwitchCon ! #DramaAlert pic.twitter.com/wdKOViUksV — KEEM ?? (@KEEMSTAR) October 9, 2022

Tras un silencio de varios días, la actriz volvió el 12 de octubre a las redes sociales y tranquilizó a sus seguidores. Contó que se encontraba bien, a pesar de la compleja cirugía por la que pasó.

“¡Cinco horas y media! Más fusiones de las esperadas, los huesos totalmente aplastados y daño en los nervios de mi vejiga”, resumió.

So surgery went well, 5 hrs 30 minutes! More fusions than expected, bones completely crushed & nerve damage to my bladder, hopefully I’ll be able to pee again in the near future. No more squirting probably… had some bleeding around the bone but overall doing good! — adriana chechik (@adrianachechik) October 12, 2022

“Con suerte podré volver a orinar en un futuro cercano. Probablemente no haya más squirting... ¡Tenía algo de sangrado alrededor del hueso, pero en general estoy bien!”, escribió en Twitter, haciendo referencia a una de las prácticas sexuales que la llevaron a la fama y que, al menos por un tiempo, ya no podrá llevar a cabo.

Para colmo de males —según contó—, durante su tiempo de internación le hackearon la cuenta en la plataforma Onlyfans.

La mujer relató que en la cirugía le colocaron una pieza metálica en los huesos, y compartió videos de su convalecencia donde se la ve utilizando material ortopédico.

Today was so hard, I WALKED. I passed out after I brushed my teeth and had to be carried back but baby got her dancing shoes. It was so exhausting I have slept all day since. pic.twitter.com/mcK6ArFOCB — adriana chechik (@adrianachechik) October 14, 2022

El incidente puso en el ojo de la tormenta la eventual responsabilidad de los organizadores del evento, luego de que se supiera que otras personas habían sufrido lesiones menores en la misma “pileta acolchada” donde saltó Chechik.

Nathan Grayson, periodista del periódico de The Washington Post, escribió que ese juego, que era una colaboración entre Intel y Lenovo, durante el evento se cerró por razones de seguridad, luego de comprobarse que algunas personas lo estaban usando “por fuera de las reglas” y de manera no adecuada.