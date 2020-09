Escuela de experimentos: la idea de una química para introducir a los niños en la ciencia

Entrevistas

Por Lorena Zeballos

laslecturasdelo

Marcela Ferrando tiene 36 años y es química farmacéutica de profesión y vocación. Tras años de trabajo en la industria, necesitaba encontrar su lugar donde, además de aplicar sus conocimientos también pudiera plantar la semillita del amor por la ciencia.

"Luego de buscar trabajo en la industria durante varios meses, se me ocurrió la idea de los talleres para niños/as, así fue como empecé a validar la idea con mis ahijados y sobrinos, quienes disfrutaron al máximo la experiencia; al estar trabajando desde mi casa en Parque Batlle, me animé a extender la invitación a hijos de amigos y conocidos, y todos amaron la propuesta. Un tiempo después hice la invitación de forma más extensiva y en noviembre 2019 me decidí a dar el salto de crear la Escuela de Experimentos", cuenta Ferrando a Montevideo Portal.

El espacio, ubicado en Pocitos (Manuel Pagola 3242 esq. Berro) tiene dos laboratorios acondicionados, uno de física y otro de química, para niños de entre 4 y 12 años.

"Tengo muy buena relación con los niños y niñas que vienen al taller, es amor a primera vista. Es tan importante la parte técnica como el sentirse contenido, seguro, y feliz mientras hacemos las practicas. En este sentido aplico lo que aprendí en Coachig Gestalt abriendo el corazón a las inquietudes y necesidades de los participantes", destaca Marcela.

En los talleres, donde cada niño/a tiene sus materiales y experimenta de forma libre, no solo se aprende, sino que también es un espacio para reírse, hacer amigos y reflexionar en las cosas que los rodean. "Muchas veces lo que hacemos es relacionarlos a superhéroes, dibujitos, o cosas que ya están en ellos, para ir haciéndonos idea. A su vez tenemos una tabla periódica en el laboratorio de química, donde a veces nos preguntamos, ¿este material de que esta hecho? vamos relacionando conceptos, sin ir al detalle de una clase de física o de química", detalla Ferrando.

La Escuela de Experimentos, además, es un puente para que más niñas vean el campo de las ciencias como futura vocación laboral. "Somos menos las mujeres que los hombres en las carreras de STEAM (ciencia tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), a pesar de mi experiencia, que en Facultad de Química éramos muchas más mujeres. Tanto los talleres como los juegos que se desarrollan en Escuela de Experimentos no tienen género; todos, niñas y niños, se asombran de lo que son capaces de lograr, de lo maravillosa (y casi mágica) que es la química y sus reacciones, lo mismo sucede con los experimentos de física, que por ahí son más aterrizados a energía, movimiento, electricidad, y tantas otras cosas".

La Escuela de Experimentos tiene también actividades programadas como la observación de la Luna, día de campo para estar en familia, talleres de experimentos con cada integrante de la familia y colonias de vacaciones.

Por Lorena Zeballos

laslecturasdelo