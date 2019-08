Entrevista a Federico Axat, quien presenta su nuevo libro: “Amnesia”

Videoentrevista

Preguntarle a Federico Axat cómo un ingeniero civil llega a dominar el género policial no es original, pero sí necesario. Puede ser que parte de esa primera formación lo lleve a armar la trama de "Amnesia" de una manera tan meticulosa.

Con un principio inolvidable y un final sorprendente, Axat sigue confirmando que su cambio de profesión no tiene retorno y que su lugar en el mundo de los libros es ya imprescindible.





¿Cómo un ingeniero civil termina haciendo esta obra de ingeniería?



Es la pregunta que más me hacen. Cómo alguien de los números, estructurado según el arquetipo del ingeniero, se dedica a la escritura. Es algo que me resultó muy natural, convivo con eso desde muy chico. Siempre tuve facilidad para los números, no tuve un mandato familiar para estudiar ingeniería, aunque mi padre -ya fallecido- era ingeniero. Cuando uno es niño, consciente o inconscientemente trata de seguir sus pasos, fue por ese lado. La escritura nació desde el momento en que empecé a leer: cuando leía mis primeras novelas tuve el impulso de tratar de escribir una propia. Fue algo muy natural.

Ahora lo racionalizo más y veo que ponerse a escribir no es algo tan obvio. Así empecé, muy autodidacta, porque no tengo una formación literaria.

Amnesia tiene una fuerte presencia familiar, hay lazos muy construidos allí: una familia sufrida con vínculos muy fuertes.



Es muy mi estilo. Parte de mi desarrollo como escritor y mi aprendizaje es tratar de hacer que confluyan el crecimiento de los personajes y sus relaciones junto con la historia. El thriller es muy de trama y uno a veces se olvida de los personajes que quizás se desdibujan. Y tiene su razón de ser, porque a veces desarrollar demasiado a un personaje hace que decaiga el interés en la trama, y hay que saber balancear eso. En "Amnesia", las relaciones entre el personaje principal y su hermano son muy importantes y las de ambos con su padre también.



El personaje principal es alcohólico y eso es fundamental para el desarrollo de la historia.



La novela empieza con el personaje de John Brennan, que despierta muy en el estilo de "¿Que pasó anoche?". Él vive solo, es muy joven, y tiene problemas con el alcohol. Despierta y hay una botella de vodka vacía que él compró sin saber muy bien por qué. Finalmente, está la botella y el cadáver de una chica a la que no conoce pero que le resulta extrañamente familiar, y un arma que perteneció a su padre y que guarda en la casa. Esa es la situación con la que él se encuentra.



Esa descripción de la escena inicial es perfecta, muy cinematográfica. Y como lector es una imagen que te acompaña hasta el final del libro.



Me gusta mucho en mis novelas que el lector entre automáticamente en la cabeza del protagonista. Porque el protagonista, como ya nos anticipa un poco el nombre de la de la novela, no recuerda que es lo que ha pasado y tiene que empezar a desmembrar la situación y lo que lo rodea, a la par del lector. Lo primero que siente al ver la botella es remordimiento. No se cree capaz de asesinar, pero no recuerda lo que hizo durante las últimas horas.



Entonces el lector empieza a entrar en su cabeza y a ponerse en sus zapatos. Lo primero que John hace es tirar la botella en el bosque y recién cuando vuelve empieza a pensar en cómo manejar la situación y decide llamar a su hermano. . . pero todas esas decisiones me gustan trasladárselas al lector.



Además le agregás conversaciones con su conciencia, que son muy parecidas a lo que el lector va pensando a medida que avanza en la lectura.



Me gusta plantear esas preguntas y sobre todo porque hay que responderlas inmediatamente. Uno no tiene cinco días para decidir, hay que resolver de inmediato. Lo que me decías antes del alcoholismo es un ejemplo de cómo hay que ponerse en un lugar que no se conoce y encontrar la forma de empatizar con eso y de entender al personaje. Es un ejercicio que, como autor, me gusta. Me resulta fascinante describir situaciones que no conozco y tratar de ponerme en ese lugar.



Qué fue lo primero que surgió de Amnesia ¿los personajes o la trama?



En "Amnesia" el detonante fue esa escena inicial. Me gusta ir descubriendo la historia a medida que se va desarrollando o a medida que la voy creando. Acá se trataba de plantearse esa escena y preguntarse ¿quién es esta chica?, ¿qué hizo John? ¿quién la mató? Esas son las preguntas que surgen en el comienzo del libro y creo que si la historia se creó a partir de esas preguntas va a ser muy genuino el hecho de no revelarlo y de no dar ninguna pista de más en ese primer planteo. Me gusta ir descubriendo las tramas a medidas que las escribo.

No hago una planificación exhaustiva a lo "ingeniero", contrariamente a lo que se puede pensar. Lo que si hago es, a medida que voy descubriendo esa historia, volver atrás muchas veces para corregir, y a veces son correcciones muy profundas, de personajes que pueden desaparecer o aparecer. Es un proceso un poco tedioso. Cuando estoy escribiendo un libro, la pregunta que por ahí me hace mi esposa es ¿cuánto te falta?



Hay personajes secundarios que aparecen en otros de tus libros ¿te gusta jugar un poco con ese cruce de historias?.



Recién arrancó mi carrera, tengo nada más que cinco libros publicados, pero ya puedo empezar a jugar con eso y por ahí traer algún personaje. Todavía no hice y no sé si haré alguna continuación de algún libro con todos los personajes, pero sí me gusta traer alguno y jugar con eso, sin ‘spoilear' nada de los libros anteriores. Pasó particularmente en este libro y muchos lectores me comentaron que les gustó. A mí me encanta y supongo que lo seguiré haciendo.



Cinco libros traducidos y con proyectos de convertirse en películas, es un dato que habla de una buena carrera.



En ese sentido ha sido como una escalera. Lo que ocurrió con el libro anterior - "La última salida" - fue muy espeluznante. Esas cosas que se van de escala y dan un poco de vértigo. Se tradujo a un montón de idiomas y llegaban ediciones a mi casa que no sabía de dónde eran, no me podía dar cuenta si eran de Corea, Japón o China.



Usaste la palabra espeluznante. . .



El por lo que te comentaba al principio sobre cómo fue mi origen,: un estudiante de ingeniería que además escribía y no tenía ningún contacto en el mundo editorial. Fue algo que hacía porque me gustaba y porque quería. Y hacer un corte e imaginarme en un libro mío publicado en otros países es muy raro.



Pero lo disfrutás



Si. Pero también he aprendido, y es algo que trato de transmitir cuando puedo: eso no tiene que ser nunca el motivo principal para escribir. No sirve como motor. Con el sueño cumplido parece fácil decirlo, pero realmente cuando encaro un nuevo libro no estoy pensando en la edición. No funciona esa forma. Es demasiado complejo escribir un libro y se lleva demasiado trabajo y demasiado esfuerzo, y la única forma de pagarlo es con la gratificación personal. Hay una fuerza que te lleva y unas ganas de escribirlo que tienen que estar.



Sinopsis de Amnesia:

"Desperté envuelto en una bruma de confusión, como solía sucederme cada vez que me emborrachaba y caía rendido en otro sitio que no fuera mi propia cama. Esta vez estaba en el salón de mi casa, y al abrir los ojos descubrí el cadáver de una chica".

"A sus veintisiete años, John Brenner ya es un ex alcohólico, está divorciado y tiene una hija de cuatro años a quien ve menos de lo que le gustaría. Una noche despierta en el suelo de su casa sin poder recordar absolutamente nada de las últimas horas. A su lado hay una botella de vodka vacía, una pistola y el cadáver de una chica joven y hermosa que no recuerda haber visto nunca. En su cabeza retumba sin cesar la misma pregunta: «¿Soy el asesino o alguien llevó a cabo el montaje perfecto?"



Todo parece indicar que le han tendido una trampa. John es un hombre sencillo, y no se imagina quien podría querer inculparlo de un asesinato. La respuesta solo podrá encontrarla él, escondida en su propia mente, e irá aflorando en una serie de sueños recurrentes donde la misteriosa chica lo sigue por el bosque repitiendo la misma frase perturbadora: 'Has olvidado algo'".

