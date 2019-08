Cultura

Entre beatniks y una biblia del rock under, Sebastián Casafúa mezcló música y literatura

La obra de un artista está indisociablemente ligada a sus cruces con todo tipo de arte. Así los cineastas disfrutan la pintura, los pintores leen y los escritores escuchan música. Y, de esta manera, son infinitos los cruzamientos que se pueden dar.

En TresDosUno, un ciclo que hacemos en conjunto con la librería Pocitos Libros (Avenida Brasil 2561), decidimos estudiar uno de ellos: la vinculación de los músicos uruguayos con la literatura. ¿Qué libros influenciaron su forma de pensar? ¿Qué autores les motivan componer? ¿Cómo influye todo esto a la hora de tocar?

En un escenario inmejorable, entre libros, discos y vinilos, músicos vinculados a la canción uruguaya vinieron a cumplir con la consigna que surge del propio nombre del ciclo: tres libros, dos canciones, un artista.

El primero en debutar en el programa fue Garo Arakelián y luego le siguió la cantautora Inés Errandonea. Tercero, llega Sebastián Casafúa, que viene de sacar su segundo disco Caudillo (2018), en el que consolidó su composición como solista y llevó su música hacia el lado del folk y pop, pero con una profundidad que amerita una escucha atenta y si se puede reiterada.

El ex cantante de Psimio pasó por la librería e hizo una ecléctica selección literaria - para nada obvia, pero no por eso menos interesante -, en la que se mezclan obras beatniks con relatos de bandas under de los 80 y una novela que referencia al fantasma de la ópera, y aprovechó para tocar dos temas de su nuevo disco: "Barba de abejas" y "Hombre bengala".

La caída de América - Allen Ginsberg (1973)

Allen Ginsberg es uno de los poetas más icónicos de la poesía estadounidense. Lejos del mainstream en la materia, formó parte de los beatniks en su juventud, cuando cosechó una estrecha amistad con Jack Kerouac y Neal Cassidy - del que también fue amante -. En ese momento, contraviniendo las convenciones de la época, se pasaban recorriendo Estados Unidos desde la Costa Este a la Oeste - y viceversa - en busca de la América pérdida.

Con el tiempo, ambos morirían y Ginsberg siguió su camino, sin nunca perder esas experiencias, y siguió indagando en el mundo que lo fascinaba: el de las drogas, el sexo, los excesos y la homosexualidad. Y el resultado fue "La caída de América", una compilación de poemas escritos entre 1965 y 1971, en los que recopila su fascinación por la otra América: la de la decadencia, la de los tugurios, la de los bajofondos. Y no la del "Sueño americano".

"Me gusta mucho. No suelo leer poesía, o no mucha, y este es uno de los libros que me atrajo mucho", cuenta Casafúa, que destaca que esto sucedió con "toda su generación"

El cantautor resalta también cómo el neoryoquino toca todos estos temas, pero "siempre sin perder la calidez y la sutileza de un poeta".

Casafúa relata que, en el libro, Ginsberg habla de sus vínculos con diplomáticos. "Incluso menciona a Uruguay en uno de sus poemas", remarca.

Barba de abejas (canción)

Tras la desintegración de Simio en 2009, Casafúa decide tomar el camino solista y lanza su disco debut en 2012 llamada Las causas del siniestro. Tras seis años, vuelve con un nuevo trabajo Caudillo, en el que destaca una composición más madura y con un estilo consolidado. Entre sus canciones, está "Barba de abejas", que es la primera que cantó en su pasaje por Pocitos Libros y fue el primer corte de difusión cuando lanzó su segundo trabajo discográfico.

Rabia - Sergio Bizzio (2004)

Sergio Bizzio es un novelista argentino nacido en 1956, que también está vinculado al mundo audiovisual, ejerciendo además de escenógrafo, realizador, guionista, productor de televisión, y director de cine.

"Rabia" es su primer libro y trata de la vida de un hombre de clase trabajadora que, en un arranque de ira, asesina a un hombre y decide exiliarse en una parte deshabitada de la mansón donde vive su novia. Ahí, como un fantasma, verá la vida de la familia que allí habita y sufrirá con las humillaciones que le hacen pasar a su enamorada.

"Es una novela que leí hace ya algunos años y me sorprendió mucho. No lo conocía, llegué a él a través de referencias y me pareció una novela super original", cuenta el música sobre la obra.

"Siempre me pregunto por qué no han hecho una obra de teatro de este libro, porque realmente me parece que rinde mucho", sostienen también sobre una posible adaptación dramatúrgica.

"Fue una de las novelas de los últimos años que más me gustó leer", cierra.

Hombre bengala (canción)

Esta canción, también de Caudillo (2018), que en su versión original la canta con Federico Lima, fue la segunda elegida para tocar en la librería. Más larga que anterior, hace entrar a quien escucha en una historia atrapante. Con un folk clásico y unos versos contundentes, es una buena canción para iniciarse en la música de Casafúa.

Nuestro grupo puede ser tu vida - Michael Azerrad (2001)

Este libro, escrito por Azerrad, un periodista cultural y musical estadounidense, es una "biblia" - en palabras propias de Casafúa - de la escena del rock under y alternativo de los 80s y principios de los 90s.

El cantautor destaca que, lejos de concentrarse en el "mainstream", el autor decide contar la historia de las otras bandas, las más desconocidos, pero que influyeron directamente en la obra de las leyendas

"No habla de los grandes - Nirvana, Pearl Jam - si no de bandas a las que estas otras les deben mucho, como Black Flag o Sonic Youth", remarca.

"Es un libro que al final habla de las bandas que a mí me llevaron a hacer música", sostiene Casafúa, que no duda en decir que es un libro que leyó en más de una ocasión.

"Cada tanto lo agarro devuelto y leo cosas, porque es como escuchar un disco devuelta", explica.

A continuación se puede ver el programa completo con todas las recomendaciones de libros y las dos canciones.