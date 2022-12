Entrevistas

Entre U$S 200 y 1.500, los precios en hoteles de Punta del Este para la cena de Nochebuena

Los turistas que llegan a Punta del Este en estas horas buscan saber precios y lugares para la cena de Nochebuena. Celso Cuadro, corresponsal de Montevideo Portal en Maldonado, informa que hay varias opciones, aunque no tantas como las que se esperan para la noche de fin de año.

Los principales hoteles de la ciudad ofrecen cenas que van desde los 200 a los 1500 dólares por persona. Para quienes no busquen lugares tan exclusivos, están las opciones de los restoranes del puerto, aunque este año se suman los paradores de las playas, que se han renovado y preparado para la víspera de Navidad.

“Para este 24 tenemos una propuesta gastronómica justamente para celebrar la Navidad. Estamos saliendo a solicitar a todas las torres que tenemos enfrente, que tenemos un lindo barrio; seduciendo un poquito a los futuros clientes”, dijo Alexis Xavier, propietario del parador Rock and Roll, ubicado en la playa Brava.

Por su parte, el relacionista público del parador, Matías Tomati, dijo que la propuesta para la Nochebuena incluye una cena de tres pasos. “Si bien es un parador de playa y estamos al lado del mar, tenemos un salón, cerrado, climatizado, que también permite disfrutar el mar desde el reparo”, comentó y agregó que la noche en el local comenzará a las 21:00 y que luego habrá un “after para seguir bailando hasta la madrugada”.

Para la noche del 24 la Intendencia de Maldonado confirmó que hay unas siete fiestas autorizadas, aunque, según comentó el director de Higiene de la comuna, Jorge Píriz, “el grueso está sobre fin de año”.

“En total lo que hoy tenemos, entre las que están para traer alguna documentación y las habilitadas, son 49. Hay tres fiestas que ya se denegaron, por un tema de ubicación y localización que no creemos que sea conveniente; y bueno, hay fiestas de todo tipo, de after, sunset y fiestas que son en horarios no típicos como el caso de David Guetta que es de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana”, apuntó el jerarca.