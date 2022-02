En marzo llega un nuevo Taller de Pensamiento Complejo a cargo de Bernardo Borkenztain

Cultura

El químico farmacéutico ofrece una nueva entrega de su ya conocido Taller. Borkenztain, quien fuera durante varios años columnista y colaborador de Montevideo Portal, describe al producto y a sí mismo de la siguiente manera:







En cuanto a mis estudios, soy químico, fui docente de la Facultad de Química y estudié Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a nivel de maestría, pero por razones laborales no la he terminado. Paralelamente me he dedicado a la comunicación, siendo columnista en Montevideo Portal durante 14 años. Además, hice radio, siendo columnista en varios programas como Justicia Infinita, Abrepalabra, Espíritu Libre, Quién te Dice y Juramento Hipocrático. Actualmente reparto el tiempo entre el ejercicio de mi profesión, dictado de talleres y la conducción del programa de televisión “CHARLAS DE MENTES” por Esdrújula TV.

El TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO, es un curso de filosofía para personas sin formación profesional en el área, se trata de trabajar desde lo teórico y práctico herramientas para lograr una comprensión más completa de la realidad que nos rodea, sea análisis de situación, comprensión de lo leído, argumentación, etc. Además, este año estoy empezando un segundo taller, pero sobre mitología.

Se trta de disfrutar de aprender, que es un proceso absolutamente placentero y gozoso, pero para eso lo que estás aprendiendo tiene que tener algo de vos, una parte tuya tiene que estar presente o no podes involucrarte en el proceso. Por eso la filosofía, bien enseñada (y no con los programas detestables de mi época liceal en dictadura) es imposible que no lo involucre a uno porque se trata de pensar la totalidad de las cosas (como decía el Prof. Eduardo Feinmann) y uno es una parte esencial de esa totalidad, al menos desde nuestro propio punto de vista. ¿Cómo puede no interesarnos aprender de lo que nos involucra tan íntimamente? El tema, insisto, es que tiene que tratar de aspectos de nuestra vida cotidiana como la frustración, la compulsión de consumo, las discusiones en las redes (y como ganarlas) o simplemente cómo poder apreciar con más completitud una obra de arte, sea cuadro, película, teatro o cine.

En la época de las redes sociales y la tormenta de “clicks”, parar y dedicar una hora y media para estudiar seriamente un tema es un acto de resistencia

existencial, y por eso es tan placentero. Es una devolución unánime que tengo de mis alumnos.

Las redes nos programan neuroquímicamente para vivir en el presente, como decía Borges, en ese “ápice vertiginoso del tiempo” y perdernos en ese vértigo. Por eso frenarse, resistirse a esa inmediatez y pensar, es un verdadero acto de existencia auténtica, como diría Heidegger (por oposición a la marea que te arrastra de las redes). Y se cambia un placer por otro, uno inmediato y sin valor como – por ejemplo- la comida fast food por otro que requiere esfuerzo y preparación como una comida gourmet.

vértigo de la existencia auténtica, que, inevitablemente, nos hace mejores.

Por cualquier consulta no duden en contactarme al 093973703 o en mis redes sociales que les contestaré en seguida. Muchas gracias por la entrevista, y como dice el leit motiv de mi programa de televisión, CHARLAS DE MENTES, sigamos resistiéndonos a la nada.







https://anchor.fm/bernardo-borkenztain/episodes/SABER-Y-CONOCER---AUDIO-ORIGINAL-DEL-CANAL---MATERIAL-DE-APOYO-AL-CURSO-DE-PENSAMIENTO-COMPLEJO-ENFILOSOFA-eclgqu

TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO

A PARTIR DE MARZO

PARA DESCUBRIR EL PLACER DE PENSAR

TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO

PORQUE ALGUNAS IDEAS NO ENTRAN EN 280 CARACTERES

TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO

FILOSOFÍA PARA NO FILÓSOFOS

“PORQUE NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO”

TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO

LA MEJOR MANERA DE RESISTIRSE A LA NADA

@berbork en twitter

TALLER DE PENSAMIENTO COMPLEJO EN FACEBOOK

Bernardo Borkenztain en IG