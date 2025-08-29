En evidencia: hombre demandará a farmacia cuya indiscreción reveló un secreto

Curiosidades

Un mensaje de texto enviado a un teléfono indebido desató una disputa que acabó con la paz de una familia. O, mejor dicho, de dos familias.

El hecho sucedió días atrás en la pequeña localidad de Pinggang, en la provincia china de Guangdong.

Allí, un hombre compró píldoras anticonceptivas, producto por el que pagó 15.8 yuanes (unos 89 pesos uruguayos). La transacción se realizó mediante una aplicación móvil y quedó trunca, algo que el personal de la farmacia, sucursal de la cadena nacional Dashenlin, solo notó cuando el cliente ya se había ido.

Para solucionar el problema, desde el comercio enviaron un mensaje de texto al número que figuraba en la tarjeta de socio del comprador, que era en realidad el teléfono de su esposa. Desconfiada, la mujer preguntó en qué consistía la compra, y le informaron explícitamente que se trataba de anticonceptivos, medicamento que ella no consumía.

Esta información dejó al descubierto el hecho de que el hombre llevaba una doble vida, con una relación extramarital. Por ello, afirma que la indiscreción del comercio les arruinó la vida a los tres.

“Ahora mi esposa lo sabe todo, y dos familias están al borde de la desintegración. Quiero saber: ¿su farmacia tiene alguna responsabilidad?”, escribió el damnificado en la red social Weibo, equivalente chino de X.

En la publicación, el reclamante también compartió un recibo de compra, una captura de pantalla del historial de chat entre su esposa y el dependiente, y un informe policial con fecha del 12 de agosto emitido por la comisaría de Pinggang. Afirmó estar preparándose para demandar a la farmacia por violación de la privacidad. Sin embargo, según medios locales, los expertos legales creen que sus posibilidades de ganar son escasas.

“La infidelidad del hombre es la causa principal de la ruptura familiar, y debe asumir la responsabilidad de sus actos”, declaró Fu Jian, director del bufete de abogados Henan Zejin, al medio Elephant News .

“Si desea emprender acciones legales, debe aportar pruebas suficientes que demuestren una relación causal entre la divulgación de información por parte de la farmacia y el fracaso de su matrimonio. Dadas las circunstancias actuales, la comunicación telefónica del personal de la farmacia parece legítima y no pretendía filtrar información, lo que dificulta enormemente que el hombre infiel alegue una violación de sus derechos”, explicó el legista.