En directo: el rapero Fatman Scoop muere tras colapsar durante un recital

El rapero estadounidense Fatman Scoop murió en un hospital al que fue llevado tras colapsar mientras realizaba una presentación el viernes en Connecticut, según confirmó su familia.

“Con profunda tristeza y gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop”, señala el mensaje en su página de Instagram, aunque no se menciona la causa de su muerte.

Antes de ser llevado al hospital, el cantante recibió asistencia del personal de urgencias médicas.

“Anoche el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida”, indica además el mensaje sobre la repentina muerte a los 53 años de Isaac Freeman III, conocido en el mundo del espectáculo como Fatman Scoop.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. ????????????pic.twitter.com/rR9PxNkiaR