Ella es “la Queen” de Fuerte Apache que conquista la escena drag y el trap de la región

Por Lorena Zeballos

Tengo que decir que cuando me pasaron el contacto de La Queen y leí que es de Fuerte Apache, lo primero que se me pasó por la cabeza fue un especial de Susana Giménez recorriendo el barrio del brazo de Carlos Tévez y diciéndole "Mi amor" a cuanta persona se le acercaba.

Lejos estaba de mi cabeza que en esas mismas calles nació, creció y sigue viviendo Walter, un chiquilín que vivió en carne propia el esfuerzo diario de sus padres por sobrevivir y enseñarle que los sueños están para hacerse realidad.

Incentivado por su padre que lo ayudó a aceptar la parte que más ama de sí mismo, en 2019 creó a la Queen, un personaje a través del cual fusiona el arte Drag con la música. En tan solo un año pudo sacar su primer disco, hacer temporada de teatro en Carlos Paz y recibir una nominación para los Premios Gardel.

¿Cuándo empezó tu amor por la música?

Empecé a hacer música a los 14 años. Ahora tengo 22. Me inspiré mucho en bandas como Miranda. Pero sobre todo empecé a hacer música por mi papá. Él falleció hace cinco años de cáncer de pulmón y era guitarrista, me puso en la mente todo el rock nacional, me hizo fanática de Queen (por eso me puse ese nombre artístico). Lo que más me tocó para empezar a hacer música fue el apoyo de él.

Cuando arranqué a hacer música fue como entretenimiento, porque tenía muy baja autoestima, la gente me decía que no iba a llegar a ningún lado por ser de Fuerte Apache, por ser gay... Toda la discriminación la vivía constantemente. Y cada vez que quería mostrar mi música me reprimía. Lo que hacía era para mí misma. Pero cuando mi padre estaba en sus últimos días me dijo "Este mundo es de valientes, como vos y como yo, así que viví la vida como quieras", cuando me dijo eso me dio a entender que haga música, que es todo mi mundo. Ese fue el puntapié para hacer de esto mi profesión.

¿Cómo fue ese salto de hacer música en tu cuarto a compartirla con la gente?

Yo creé a la Queen el jueves 10 de enero de 2019. Ahí salió el primer tema, "No va más", lo hice sola, sin discográfica, ni productora, nada. Fue muy difícil. Pero veía en otros países a RuPaul que nos abrió el camino o a Pabllo Vittar en Brasil que la rompe, cómo mezclan el arte Drag con la música. Y yo me preguntaba "En Argentina, ¿Qué falta? Una Drag Queen que haga música". Y bueno así empecé. Arranqué usando pañuelos y después conocí gente que me prestó cosas como la peluca rosa que ahora me caracteriza.

Antes de crear a la Queen con identidad propia, ¿ya hacías de Drag Queen?

Tuve varias parejas y una fue la que me enseñó el mundo Drag, que me maquilló "mostra". Hay diferentes estilos, el mío es "fishy" que resalta mucho la parte femenina; y la "mostra" es más exagerada. Me maquilló así, bien mostra. Me encantó, pero no tenía la plata para comprarme el maquillaje así que quedó por esa. Después nunca más, la primera vez que me maquillé fue para el video de mi primer tema. Y ahí me descubrió la productora y les encantó lo que estaba haciendo y me ayudaron a hacer el primer álbum que salió en noviembre y el primer video oficial.

Parece que habláramos de una vida, pero todo esto pasó en un año y poco...

¡Es muy loco! Literalmente en un año me pasaron un millón de cosas, y estoy muy orgullosa. Yo estaba en la marcha del Orgullo de 2018 y vi el escenario y dije "yo voy a cantar ahí algún día" y ese día fue la marcha del Orgullo de 2019, cuando canté ante 300.000 personas. No lo podía creer, por eso mi álbum se llama Re fuerte.

¿Las canciones las escribís vos?

Todo lo que escuchan de La Queen, lo escribe.

¿Cómo sobrellevó tu familia este cambio repentino en tu vida?

Yo vivo con mi mamá y a ella le encanta, siempre me apoyó en todo. Soy gay y pobre, con todo el odio de la sociedad, ¡imaginate si encima no tuviera el apoyo de mi madre! Yo hago un show y ella está, repasa mis videos todo el tiempo. Toda la vida nos dijeron que no íbamos a lograr nada, pero ahora al barrio lo conocen por Tévez y también por la Queen.

¿En el barrio sos la Queen o sos Walter?

En el barrio soy Walter. Es la diferencia entre ser Drag Queen y las chicas trans. Las Drag Queens nos producimos para las cámaras, el show, pero en el día a día volvemos a lo que somos y yo soy Walter. Acá en el barrio igual el apoyo de los vecinos es increíble, nos ayudamos entre todos.

Saber de dónde venimos nos ayuda a tener siempre los pies en la tierra...

¡Totalmente! El origen del artista es muy importante porque te lleva a lo que sos, porque todos arrancaron una vez. Por ejemplo, mi única petición cuando me presento a un show es pedir jugo de naranja. Re diva (Risas). ¿Sabés por qué lo pido? Porque cuando era chica mi mamá era empleada doméstica en una casa y la señora le regalaba naranjas, como mamá no podía comprar nada cuando llegaba a casa hacía jugo. Tomarlo me hace recordar ese momento. Yo soy eso. En uno de mis temas que se llama "Tropezón" yo digo que soy así, porque a través de La Queen expongo las luchas del día a día de Walter.

¿Podés vivir de la música o sigue siendo un sueño?

En este momento es un sueño, porque con la pandemia se canceló mi tour. Lo bueno es que todas las fechas pasaron para el año que viene. Pero en verano hice temporada en Mar del Plata con la obra de Osvaldo Laport, nos fue muy bien y pude ahorrar para aguantar estos meses. Pero trabajo para salir adelante y sé que voy a poder vivir de la música.

¿Con que artistas te gustaría trabajar?

Justo me levanté pensando que quiero hacer una colaboración con los que me incentivaron a hacer música que fueron los Miranda. Me encantaría. Obvio que Lali o Tini me encantan, Agus Padilla también. Amo escribir, en esta cuarentena hice decenas de canciones. Me pone muy contenta hacer música y pensar lo que puedo darle al mundo, y el aislamiento me ayudó a eso.

