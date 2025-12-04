Curiosidades

Electricista arriesgó el pellejo para salvar a una osa en peligro de recibir una descarga

Un incidente inusual se registró recientemente en el estado estadounidense de Arizona. Allí, una hembra de oso negro (Ursus americanus) quedó atrapada en lo alto de un poste de electricidad.

La situación resultaba compleja, dado que el animal corría riesgo de morir electrocutado y también existía la posibilidad de que provocara desperfectos en el tendido eléctrico.

Si bien esa variedad de oso muestra un comportamiento esquivo y no suele atacar a los humanos, la tarea de bajar a uno de un poste requería un peligroso acercamiento.

Según informó el canal de TV USA Today, Werner Neubauer, un electricista local, fue llamado de emergencia para hacerse cargo de la situación. Al llegar al lugar, en el condado de Cochise, encontró a la osa aferrada al poste y mostrando resistencia a bajar.

Para garantizar la seguridad del rescate, Neubauer tomó la precaución de desactivar todos los equipos eléctricos antes de proceder. Utilizando una plataforma elevadora montada en su camión, empleó una pértiga de fibra de vidrio para hostigar a la osa e impulsarla a bajar.

La esposa del electricista grabó la escena en video, mostrando el momento en que este se acercó al plantígrado y lo tocó con la vara. El momento fue tenso, ya que cabía la posibilidad de que el animal reaccionara con violencia y saltara sobre el hombre. Sin embargo, tras unos instantes de vacilación, la osa optó por la retirada y comenzó a deslizarse por el poste. Una vez en tierra firme, huyó hacia la vegetación.

Neubauer contó que no era su primer encuentro con un oso. En 2021, ya había participado en el rescate de un ejemplar joven que también se había trepado a un poste de electricidad.