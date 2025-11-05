Cultura

El tenso cruce entre Miss Universo y organizador del evento: “Eres una estúpida”

Un tenso cruce se dio en el certamen de Miss Universo 2025, en Tailandia, entre Fátima Bosch, modelo mexicana, y Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés y coorganizador del evento.

Según se observa en los videos, Itsaragrisil se encontraba exponiendo un discurso hasta que comenzó a cuestionar a la modelo por no publicar contenido sobre Tailandia.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, consultó el organizador, a lo que Bosch contestó que se trataba de un “malentendido”, pese a que el expositor sostuvo que había recibido “reportes del personal”. “¿Sí o no?”, cuestionó.

En ese momento, Itsaragrisil subrayó: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una estúpida”.

Sin embargo, la modelo lanzó una fuerte munición: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Usted no me está respetando como mujer. Este no es el modo de tratar a las delegadas. Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

En ese momento, la modelo se retiró del evento, acompañada de otras concursantes. Dada esta situación, el empresario soltó: “Si quieren continuar en el concurso, siéntense”.

