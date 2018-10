El rey de España se negó a echar mano a una escoba y se convirtió en la comidilla de Twitter

Curiosidades

"Le he ofrecido el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, que ahora no podía", contó en Facebook Oscar Tarela, un joven voluntario gallego que viajó hasta Mallorca a colaborar, y que tuvo la ocurrencia de pasarle la escoba a Felipe VI.

El curioso episodio tuvo lugar el pasado viernes, cuando el rey y su esposa viajaron a la isla mediterránea para dar una muestra de apoyo a los residentes, afectados por unas súbitas inundaciones que dejaron un saldo de doce fallecidos.

Según informa el periódico local Público, Tarela asegura que su intención no fue tomarle el pelo al rey, sino darle a entender que bien podía ayudar de alguna forma concreta, más allá de estrechar manos.

"Lo único que quiero conseguir es que de verdad ayude al pueblo, decían que venía ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un apretón de manos, a mí por lo menos no me ayuda en nada", escribió.

El video del incidente de la escoba se viralizó en redes sociales, y las pullas y sarcasmos no se hicieron esperar.

Le habrá dicho al chaval " y esto donde lo enchufo ? " — Antonio_Delgado (@DeMeison) 15 de octubre de 2018

-Hola, soy el rey y vengo a Mallorca a mostrar mi solidaridad.

-Aquí tiene una escoba, trabaje por primera vez en su vida.

-Gracias, pero con una foto a tu lado ya me sirve para fingir que hice algo.https://t.co/w7jugGyGmt — Filosofía Perdida (@FiloPolitics) 14 de octubre de 2018

-Hola, soy el Rey, vengo a echaros una mano con lo de la riada.

-Ah, mira qué bien. Toma, una escoba.

- pic.twitter.com/F5Q483mBpP — David (@DavidJotxi) 15 de octubre de 2018

- Hola soy el Rey, vengo a ayudar.

- Toma, una escoba.

- DENUNSIEN, INJURIAS A LA CORONA. pic.twitter.com/QaKznIPLPZ — Feto Viejo ? (@FetoViejo) 15 de octubre de 2018

Ha dicho:

- No, gracias. Yo soy reala y he venido de bonito. — Stan (@FailsFlute) 14 de octubre de 2018

No era una escoba "real"...https://t.co/ttS6ZZ7h1J — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 15 de octubre de 2018

Ya estamos criticando y criticando al rey cuando el hombre es mas de aspiradora. — Francisco Oremater (@Foremater) 15 de octubre de 2018

Leti le daria mejor uso pic.twitter.com/7YYRiIrLWA — Mon Vilas ?? (@monvilas) 15 de octubre de 2018

Montevideo Portal