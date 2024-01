El recuerdo de Enzo Vogrincic y de Gustavo Zerbino sobre Numa Turcatti

Cultura

El actor Enzo Vogrincic, quien protagoniza La sociedad de la nieve e interpreta a Numa Turcatti, recordó junto al superviviente de la tragedia de los Andes Gustavo Zerbino a la última persona que murió en la montaña, el 11 de diciembre de 1972.

“Lo complejo de Numa es que yo nunca escuché a alguien hablar tan bien de una persona. Hacer todo el viaje con Numa es muy particular en sí mismo. El viaje que él tiene que atravesar es muy fuerte y en la montaña te desnuda, la montaña te deja en cero. De repente, vos lo único que tenés es al otro y lo necesitás al otro. Siento que es un poco eso lo que nos pasó a nosotros acá. Ahí está esa conexión que estaba rodando una escena de fútbol con Numa. La primera hora de esa escena me desgarro el muslo, llego al lugar y estabas vos. Me acuerdo clarísimo que me dijiste: ‘Yo le cuidé la pierna a Numa en la montaña, se la voy a cuidar acá también’”, relató el actor en un mano a mano con Zerbino que divulgó Netflix España.

Por su parte, el superviviente dijo que “siente que vive” Turcatti. “Tener la oportunidad de seguir haciendo cosas por Numa, lo que hacés cuando transmitís lo que Numa transmitió hace que las personas sigan vivas. Las personas mueren cuando nos olvidamos de ellas”, reflexionó Zerbino.

En otra entrevista divulgada por el director de la película, Juan Antonio Bayona, uno de los más consagrados actores españoles, Javier Bardem, valoró la película de forma muy positiva.

“Aparte del viaje emocional que propone la película, la historia, es muy crudo, pero muy hermoso. La forma en cómo está narrado desde la emoción, sin ser solemne, ni categórico, simplemente desde la debilidad y la humanidad de unos chavales que no sabían absolutamente nada de nada. Y se encontraron con el todo. Manejaban eso con toda la humildad posible, pero también con la fuerza que da la juventud”, reflexionó el actor español.

Aquí está la charla que Javier Bardem mantuvo con Enzo Vogrincic, Matías Recalt y conmigo para hablar de La Sociedad de la Nieve.



