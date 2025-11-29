Inspiradoras

El multimillonario más joven del mundo no se ha tomado un día libre en tres años

Por Fortune. Hazte a un lado, Mark Zuckerberg . Silicon Valley tiene un nuevo músculo que mostrar en su lista de jóvenes fundadores. El multimillonario Brendan Foody, de 22 años, está desafiando el estereotipo de que a la Generación Z no le gusta el trabajo duro.

Foody es uno de los tres jóvenes de 22 años del área de la Bahía que pasaron de compañeros de equipo de debate a multimillonarios hechos a sí mismos gracias a una enorme ronda de financiación para su empresa emergente de reclutamiento de inteligencia artificial, Mercor.

Cuando se diseñó el modelo de la empresa en un hackaton en São Paulo, Foody supo que él, Adarsh ??Hiremath y Surya Midha habían creado algo irreproducible en las aulas. Su plataforma de contratación basada en IA automatiza aspectos del proceso de contratación, como la selección de currículums, la identificación de candidatos y las entrevistas con IA. En nueve meses, él y sus cofundadores convirtieron la idea en una empresa con una tasa de ingresos proyectada de un millón de dólares, que, según afirman, es una de las startups de mayor crecimiento en la era de la IA.

Su fortuna fue acuñada a partir de una reciente ronda de financiación de 350 millones de dólares liderada por Felicis Ventures y respaldada con la participación de Benchmark, General Catalyst y el nuevo inversor Robinhood Ventures, lo que los llevó al estatus de decacornio con una valoración de 10 mil millones de dólares .

Tras abandonar la universidad en Georgetown para dedicarse por completo a Mercor, los días de Foody no están llenos de charlas con café ni de tiempo libre de lujo. Incluso con una agenda repleta de reuniones (que, según él, en una semana larga pueden parecer de 40 horas), Foody afirmó que su amor por su negocio mantiene a flote al emprendedor y ex becario Thiel.

"Me gusta no tener muchas reuniones", declaró Foody a Fortune . Con toda la inversión en su negocio y poco tiempo libre, un buen día para Foody ahora consiste en escribir documentos o analizar ideas.

Las largas jornadas laborales suelen asociarse con algunas startups del Área de la Bahía que adoptan el modelo de trabajo "996" importado de China, donde se espera que los empleados trabajen de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., seis días a la semana. Foody comentó que uno de los hábitos que lo llevó a la fama de multimillonario fue no tomarse nunca un día libre.

“Trabajamos mucho, he trabajado todos los días durante los últimos tres años”, dijo.

“La gente generalmente se agota, no solo por trabajar duro, sino por trabajar duro en algo que no les resulta tan satisfactorio ni enriquecedor”.

Esa filosofía solo se materializó después de que Foody dejara la escuela. Antes de abandonarla, creía que el trabajo era algo que se le había impuesto disciplinadamente.

“A menudo eran cosas que no disfrutaba hacer”, dijo. “En comparación con cuando empecé Mercor, se convirtió en una obsesión que no puedo dejar de pensar, incluso si estoy cenando con mis padres o lo que sea, me da vueltas en la cabeza”.

Viendo el impacto de su negocio

"Creo que lo más importante es asegurarme siempre de ver el impacto de lo que hago, el retorno de la inversión (ROI) de invertir una gran cantidad de tiempo", añadió.

Realmente no puedo tomarme un día libre, porque siento un impulso de volver a ello. Así que creo que encontrar aquello que les obsesiona y en lo que pueden dedicarse plenamente es una de las cosas más importantes.

A los 22 años, los tres cofundadores son más jóvenes que Mark Zuckerberg cuando se convirtió en multimillonario a los 23 años. Antes de asumir el reinado como el multimillonario más joven del mundo hecho a sí mismo, los informes afirman que el CEO de Polymarket, Shayne Coplan, era el más joven a los 27 años.

Esta historia apareció originalmente en Fortune.com