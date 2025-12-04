El legado del Teatro de Verano llega al cine: dónde y cuándo verlo en Montevideo

Una pequeña montaña que mira al río más ancho del mundo alberga uno de los escenarios más icónicos de la cultura uruguaya: el Teatro de Verano Ramón Collazo. Desde su origen vinculado a la lírica hasta su consagración como epicentro del carnaval, la música popular y otras expresiones artísticas, este espacio al aire libre ha sido testigo de emociones, memorias y espectáculos que marcaron generaciones.
Hoy, su historia y su vibrante energía llegan al cine a través de un documental que recorre su trayectoria, su valor simbólico y su rol insustituible en el corazón cultural de Montevideo.
¿Dónde se puede ver?
El documental sobre el Teatro de Verano ya se encuentra en cartelera en las siguientes salas de Grupocine:
Grupocine Punta Carretas
Funciones: 20:40 y 22:40
Grupocine Torre de los Profesionales
