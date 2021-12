El hombre más narigón del mundo asegura que su nariz “es una bendición”

Mehmet Özyürek, un turco de 72 años, posee desde hace dos décadas el récord por tener la nariz más grande del mundo. Este rasgo físico podría ser una molestia para muchas personas, pero no es el caso de Mehmet, quien se enorgullece de ello.

"Mi sentido del olfato es diferente al de otras personas. A veces digo que huelo algo y otras personas dicen que no lo logran. Por ejemplo, cuando llego a casa, puedo decir inmediatamente qué plato se está cocinando. Amo mi nariz., fui bendecido”, dijo Özyürek a la organización del Guinness, luego de la última reevaluación que ratificó su plusmarca..

Este rasgo parece ser hereditario, ya que el padre y el tío de Mehmet también tenían una nariz grande. "Por lo que tengo entendido, es una enfermedad genética. Pero los médicos nunca dieron una explicación", dijo. Curiosamente, las generaciones posteriores a él no heredaron el rasgo.

En la nueva revisión de Guinness, se confirmó que la nariz de Mehmet Özyürek sigue midiendo 8,8 centímetros. Antes, había sido evaluado en enero de 2001, en un programa de televisión, y luego en 2010. El tamaño de la nariz siempre ha sido el mismo.

Según Guinness World Records, el récord de la nariz más larga jamás vista habría pertenecido a Thomas Wedders, que vivió en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII.

Crónicas de esa época señalan que la nariz de Wedders medía nada menos que 19 centímetros.

Mehmut has embraced life with the world's longest nose!