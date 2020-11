Noticias

Sin forzar

El escritor chileno Raúl Zurita abogó por no presionar con el lenguaje inclusivo

El poeta chileno Raúl Zurita, premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, reconoció con humor que cree en el lenguaje inclusivo "siempre y cuando no lo fuercen". "No me gusta el 'todos y todas' ni las palabras que incluyen unas equis y cosas extrañas: que no me cambien tanto el lenguaje", señaló en una entrevista con Europa Press el autor.