El documental “Melania” cae un 67% en venta de entradas durante su segundo fin de semana

El documental “Melania” que trata sobre la actual esposa y primera dama del mandatario estadounidense, Donald Trump, experimentó una caída del 67 % en venta de entradas en su segundo fin de semana en los cines, a pesar de un comienzo que había sido mejor del esperado.

El reportaje que ilustra a la esposa del mandatario Trump ha recaudado 13 millones de dólares —casi en su totalidad en EE. UU.— hasta ahora, de acuerdo con TechCrunch. Y el pasado fin de semana, la venta de entradas cayó a los 2,37 millones de dólares.

A consecuencia de lo anterior, resulta casi imposible que la película que a Amazon le costó unos 75 millones dólares —en comercialización y adquisición—, llegue al punto de equilibrio en los cines.

Antes del estreno del documental, un ex ejecutivo de cine de Amazon cuestionó cómo el costo podría estar motivado por algo más que “congraciarse” con la administración Trump o “un soborno directo”.

La concurrencia al cine suele reducirse durante el fin de semana del Super Bowl. Sin embargo, la película más taquillera el fin de semana, “Send Help”, solo bajó un 47 %.

Quizás previendo la discusión sobre la caída de la película, Amazon publicó una declaración de su jefe de distribución cinematográfica nacional, Kevin Wilson, quien según TechCrunch dijo: “Juntos, la distribución cinematográfica y el streaming representan dos momentos distintos de creación de valor que amplifican el impacto general de la película”.

“Melania” ha recibido críticas universalmente negativas de los críticos, pero su calificación de audiencia del 99% en Rotten Tomatoes fue tan buena que el propio sitio publicó una declaración insistiendo en que la puntuación era verdadera.

