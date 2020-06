El debut de Santa María Peligro, banda de rock alternativo con canciones sobre rituales

Metralleta

Santa María Peligro, el proyecto musical encabezado por Jhona Lemole, no podría haber elegido un tiempo más extraño para editar su debut musical. No hay posibilidades de presentar sus canciones en vivo, no se recomiendan los encuentros sociales (lo que incluye ensayos) pero a la vez el confinamiento voluntario despertó la curiosidad de muchos por descubrir música nueva.

Embanderado por una formación de músicos con chapa en la escena local, todos con brillo propio, Lemole se despega de sus trabajos solistas con una buena dosis de electricidad. El resultado es un disco más energético y con melodías contagiosas, pero que por momentos flota en una cadencia casi onírica, como la de un sueño recordado a medias. Es sí más "veraniego" que otros trabajos en los que participó, como asegura su responsable, pero es en todo caso el verano de comienzos de marzo, cuando ya se adivina que el otoño se acerca por la costa.

Lemole ha participado y colaborado en varios proyectos musicales a lo largo de su carrera como Limpiando Encontré Monedas, Ojos del Cielo, Pau O´Bianchi/ Lucas Meyer/Fer Henry, así como su antigua banda (Y los Nombres Comunes) o su proyecto solista.

La banda está compuesta por algunos músicos importantes de la escena under montevideana (aunque el "mainstream" en Montevideo es de todos modos un fenómeno muy reducido): Ana Mancebo, Nahuel Trianon, Bruno Berocay (de Power Chocolatín Experimento), Santiago Pepe (Desayuno Continental), Federico Ravera y el ya mencionado Jhona Lemole. El disco esta producido por Leandro Dansilio (Excelentes Nadadores).

Santa María Peligro "suena más a formato de banda" y tiene "un salto importante en la producción", según el grupo, que destaca su cualidad "bailable". Pero lo más sencillo es que el propio Lemole lo explique en nuestra sección Metralleta.

- ¿Cómo definirías Santa María Peligro a alguien que nunca lo haya escuchado?



Una banda de rock alternativo con canciones sobre rituales.

- ¿Cuál es la diferencia entre componer para Santa María Peligro y para proyectos solistas o tus colaboraciones con otras bandas?

No hay diferencias compositivas. El factor tiempo sí es influyente en el compartir las canciones con una banda numerosa donde todos tenemos otros proyectos o dejarlas para mi proyecto solista. Tengo como ejercicio componer todos los lunes, allí van saliendo canciones y eventualmente discos.

Ahora estoy por lanzar un EP, Adoración, que perfectamente podría ser de Santa María; claramente lo une el culto.

Las colaboraciones con otras bandas son diferentes, trato de estar a la orden de lo que quiera la banda convocante.



-¿Qué te llevó a querer crear este proyecto aparte de tus otras inquietudes musicales?

La electricidad. Siempre quise tener una banda de "rock", esto es lo más parecido a eso (risas).

Cuando voy a recitales eléctricos tengo una sensación en el cuerpo que me recorre, los bajos me pegan en los huesos. Quería hacerlo por mi cuenta, y lo hacemos poco, pero lo hacemos.



La canción "Fuego" tiene un punto clímax, siempre la quiero ensayar para experimentar ese momento donde todos estamos en un trance. Es lindo compartir esos momentos donde la canción es la misma pero siempre pasa algo diferente.

- Una palabra con la que definas a cada uno de los integrantes de Santa María Peligro, conocidos por otros proyectos musicales.

Santiago Pepe: goleador

Bruno Berocay: merengue

Ana Mancebo: viajera

Nahuel Trianon: psicodelia

Federico Ravera: compañero

- ¿Hay un concepto que se repita a lo largo del disco?

El baile y la muerte.

- ¿Cuál es la influencia más evidente de Santa María Peligro?

Roy Orbison

-¿Y la menos evidente?

Roberto Bolaño

- ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando se desató la pandemia y tenías pronto el disco?

Pensamos en que quizás la gente lo escuchaba más porque estaban encerrados en sus casas. Algo triste.

- ¿Cuáles eran los discos que más escuchabas durante el proceso de grabación del disco?

Varios; ya que el proceso fue de tres años, elijo cinco.

Obsesa - Romina Peluffo

Coles Corner - Richard Hawley

Verano - Pablo Matías Vidal

Let love in - Nick Cave and the bad seeds

All thing must pass - George Harrison

- El objeto más raro que haya en el lugar donde ensaya Santa María Peligro

La cabeza de Geniol

- ¿Qué álbum podés escuchar una y otra vez?

John Lennon - Plastic Ono Band

- ¿Para qué sirven las canciones?

Para todo

- ¿Hay canciones que te hayan hecho llorar? ¿Cuáles?

Varias, recientemente : "Irene", de Rodrigo Amarante

- ¿Qué canción de otro autor te hubiera gustado haber compuesto?

"Cuando un robot llora se vuelve humano" - Sar Rulli (Saturno) Saturno ? by saturno

- ¿A qué grupos invitarías a un festival, si fueras el organizador?

Día 1

Excelentes nadadores

Ñiña Lobo

Lucas Meyer

Romina Peluffo

Alucinaciones en familia

Patricia Turnes

Nicolás Molina

Pelicula Mala

Martin Felisérgico

Phoro

Buceo Invisble

Mux

Día 2

Desayuno Continental

Alfonsina

Sr La Muerte

Susan Sarandon

Buenos muchachos

Laura Chinelli

La Foca

Monkelis

Buceo invisible

Eli Almic

Cielos de Plomo

Las cobras