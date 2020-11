El community manager de Amazon resuelve el conflicto: ¿las Malvinas son argentinas?

Días atrás comenzó a disputarse la Autumn Nations Cup de rugby, con las selecciones de Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia, Italia, Georgia y Fiji.

Los derechos de transmisión son de Amazon Prime, por lo que un fanático escribió desde las Islas Malvinas solicitando poder ver los partidos. "Hola Amazon Help, estoy tratando de mirar la Copa de Naciones de Otoño en Stanley, Islas Falkland. ¿Podrían ayudarme?", escribió.

El community manager, que seguramente no imaginaría el poder que podría tener su respuesta, le dijo al usuario que no sería posible ver el partido desde la isla. "¡Hola! Perdón, pero, según tu ubicación, estás en las Islas Falkland. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño está disponible exclusivamente para los usuarios de Prime ubicados en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios".

Hello! We apologize but upon reviewing your location you're in Falkland Islands. Rugby Autumn Nations Cup coverage is exclusively available to Prime members based in the UK. We don't have the rights to other territories. ^GH