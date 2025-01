El cometa más brillante de los últimos 20 años ya esta aquí, y así se ve desde Uruguay

El cometa C/2024 G3 (Atlas), que completa su órbita solar cada 160.000 años, aparecerá en el cielo nocturno esta semana. Se espera que este cuerpo celeste sea el cometa más brillante visto desde la Tierra en casi 20 años, por lo que resultará tan fácil de ver como el planeta Venus, al que se conoce coloquialmente como “lucero de la mañana”.

A partir de la segunda mitad de este mes, el astro será visible en el hemisferio sur. Ayer pasó por su punto más cercano al Sol, por lo que brilló intensamente en el cielo. Así lo demuestra este registro captado ayer en el departamento de Tacuarembó.

Según consigna el periódico británico The Independent, el cometa C/2024 G3 (ATLAS), que surgió de la Nube de Oort en el sistema solar, fue descubierto el 5 de abril del año pasado, a través del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (Atlas), sistema de la NASA que monitorea objetos cercanos a la Tierra.

El astronauta de la NASA Don Pettit capturó una imagen del cometa C/2024 G3 desde la Estación Espacial Internacional (ISS), en la que se ve la roca espacial justo encima de la atmósfera de la Tierra. “Es absolutamente asombroso ver un cometa en órbita”, escribió en X. “Atlas C2024-G3 nos está visitando.”

It is totally amazing to see a comet from orbit. Atlas C2024-G3 is paying us a visit. pic.twitter.com/6Npqa2Wksf