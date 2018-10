El cantautor Ismael Collazo adelantará algunas de sus temas nuevos, y elige Diez Canciones

Diez canciones

El cantautor Ismael Collazo se presentará el próximo 23 de octubre en Fundación FUCAC [18 de Julio 2017 esquina Pablo de María, con entrada libre]. Allí, acompañado de Gerardo Alonso en bajo, Sebastián Larrosa en teclado y Luis Gutiérrez en percusión, repasará las canciones de sus tres trabajos discográficos, y adelantará temas de lo que se viene.

Antes de su show, y como está en pleno proceso compositivo, le pedimos que nos armara una playlist de Diez Canciones que estén actualmente entre sus escuchas cotidianas. El tiempo dirá si estas músicas permearon sus nuevas composiciones, y quienes vayan el 23 podrán ir sacando conclusiones.

Esto fue lo que nos dijo:

"En la búsqueda del sonido propio, acompañando el proceso de composición, buceo en nuevas músicas, nuevas sonoridades y texturas que me ayuden a formar la estética musical del nuevo disco que se está gestando. También vuelvo a aquellas músicas que me emocionan y emocionaron en su momento, tocan una fibra o llegan a un lugar especial, ya sea por la letra o por algún enlace de acordes".

Y esto es lo que eligió:

Philip Glass: "Metamorphosis"

The Beatles: "A day in the life"

El Kanka: "Para quedarte"

Queen: "Under pressure"

Radiohead: "Creep"

Kevin Johansen: "No digas quizás"

Jaime Roos: "Milonga de Gauna"

Pedro Rossi: "Vidala del Lapacho" (Como la canción no está disponible en Spotify, la dejamos como Bonus Track al final, y en cambio nos tomamos el atrevimiento de seleccionar una canción de Ismael Collazo. Nuestra elegida es "Ininterrumpidamente".

Rodrigo Amarante: "Tuyo"

Latelonius: "Mushotoku"