El Indio Solari le dedicó una foto a su Parkinson y anunció un nuevo show de su banda

Por poco me engañás

Desde el trágico recital en Olavarría en 2017, el Carlos "Indio" Solari no se ha presentado en vivo como músico.

Hace unos días, su banda, "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", se presentó en un show a beneficio y el ex vocalista y líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" apareció en unos videos cantando "Nuestro amo juega al esclavo" y "Un ángel para tu soledad", mientras la banda tocaba la música.

La expectativa (algo que rodea a Solari desde sus tiempos ricoteros) de una nueva "misa" se acrecentaron hace dos días, cuando el propio Indio anunció a través de sus flamantes redes sociales que Los Fundamentalistas tocarán en marzo en Buenos Aires.

El show será el 7 de marzo en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal. Si bien no está confirmada la presencia de Solari, los fanáticos ya compran entradas con la expectativa de que el cantante esté presente en el escenario.

Las razones para pensar que aquel recital de Olavarría, en el que murieron dos personas, fue el último de Solari son varias. La principal es la edad del cantante (70 años) y la enfermedad que padece desde hace tiempo: un Parkinson al que este miércoles le dedicó un posteo en las redes sociales.

Fuck you Mr. Parkinson! pic.twitter.com/C4L6iMUxpT — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) January 15, 2020

"Fuck you Mr. Parkinson!", posteó Solari junto a una foto de él levantando el dedo del medio. No es la primera vez que publica una foto relacionada con su enfermedad. Hace unos días, compartió una instantánea de una bandera que tenía la misma leyenda de su último posteo.

Solari anunció que padece Parkinson en su show en Tandil, en 2016. Allí dijo: "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario".

