El Carnaval en la sala Nelly Goitiño tiene el sello de Fernando Couto, histórico de Momo

Fernando Couto está completando un camino soñado y seguramente impensado.

De aquel jugador del Surco en baby fútbol que admiraba al Tito Pastrana, al primer bailarín masculino egresado de la escuela del Sodre pasó bastante tiempo. Pero más aún del coreógrafo que debutó nada menos que con los Gaby’s al actual director de los auditorios del Sodre.

“Para mí el Tito Pastrana era Fred Astaire”, me comentó en un capítulo del libro Si te digo Carnaval, de editorial Aguilar.

Fue técnico, director, dueño de conjunto, componente, bailarín, murguista y ahora es programador de tablado, aunque se trata de una experiencia que reúne muchas diferencias respecto al resto de sus colegas programadores.

Luego de plantear muchas veces a diversos directorios del Sodre la posibilidad de llevar los espectáculos de su amado Carnaval a las salas oficiales, fue durante esta administración que, desde el año pasado, el Auditorio Nelly Goitiño (ubicado en 18 de Julio entre Convención y Wilson Ferreira Aldunate) recibe conjuntos con actuación completa durante febrero y pone todo el equipamiento técnico a disposición de ellos.

Son las 21 horas de la semana previa al lanzamiento oficial de Carnaval en el Sodre y Couto está con el mate frío pero sobreviviendo aún en su despacho del Auditorio Adela Reta.

La puesta a punto de la segunda edición de este ciclo es un desafío lleno de aristas: como programador de escenario, como director del Sodre y como espectador. La jugada es tan hermosa como arriesgada.

En 2022, una temporada con menos tablados, la Nelly Goitiño no perdió dinero, pese al aforo limitado, y los conjuntos quedaron agradecidos por las comodidades técnicas y del escenario.

“Siempre tuve la percepción de que iba a funcionar esta propuesta y que iba a generar una oferta diferente a la que tenemos de espectáculos de Carnaval”, afirma con una sonrisa de satisfacción inocultable por lo que pasó, pero de desafío por lo que se viene. “Sabía que íbamos a poder tener en el Sodre, que es una institución referente del país, a una de las expresiones más auténticas de la cultura popular. Hay un valor agregado, que es mi trayectoria y mi amor por Carnaval. Eso me impulsa a tratar de hacerlo crecer, porque sigo tan convencido como el primer día que es una propuesta que enriquece al Sodre y también al Carnaval”, afirma.

Couto no se cansa de agradecer a sus colegas por el esfuerzo de presentar cada noche sus actuaciones completas “y de calidad superior.”

La programación en la Goitiño también es una apuesta a favorecer a los conjuntos, ya que las jornadas de actuaciones son de lunes a miércoles, “porque sabemos que es cuando baja la cantidad de tablados, y de esa forma colaboramos también a que haya más trabajo para los conjuntos”.

No se suspende por mal tiempo y cada conjunto cuenta con todo el equipo técnico de la sala oficial, lo que genera un atractivo extra para los componentes. El metraje de escenario es idéntico a la boca del Teatro de Verano, y los camarines están pegados a la salida a escena.

“En un momento me volví loco pensando cómo hacer para que todos pudieran pasar por la sala antes de ir a concursar, pero después me di cuenta que todas las instancias son buenas porque algunos pueden probar antes de debutar en el concurso, pero la grilla se extiende varias semanas así que otros ajustan incluso antes de la Liguilla”, explicó Couto.

Armar la grilla y ¿pensar un futuro carnaval de invierno?

Carnaval en el Sodre contará con la presencia de los 24 conjuntos que pasaron a la Liguilla 2022, como sucedió el año pasado, con la excepción obvia de Agarrate Catalina, que no participa, y su lugar lo ocupa Curtidores de Hongos, la primera murga que quedó fuera de la definición pasada.

“Me parece el método más justo, la forma ideal de curaduría del ciclo, aunque por ejemplo Asaltantes con Patente, que fue la ganadora, el año pasado no la tuvimos en la grilla porque venía de dar prueba de admisión.

En 2022, Carnaval en el Sodre no fue deficitario, “pese a ser la primera edición, y a que no podíamos vender 500 localidades como este año.”

Esta ecuación económica permite augurar una buena segunda edición que “en caso de obtener una ganancia se pueda reinvertir en generar nuevas instancias tal vez fuera de la agenda de febrero”.

“El Sodre no busca un rédito económico, sino potenciar su lazo con Carnaval, que permita crecer a ambos. Si el publico nos acompaña nuevamente, podremos pensar en nuevas fechas”, cuenta Couto.



El carnaval de invierno siempre circula durante verano, pero llega el frío y nunca sucede. Durante algunos años, hace ya mínimo una década, hubo más circulación de conjuntos, sobre todo murgas, fuera de temporada. Pero incluso antes de la pandemia, esa agenda comenzó a decaer.

“El propio Carnaval es el que habilita que suceda o no algo en invierno. Si los conjuntos mantuvieran su actividad, o su integración, se podría generar una agenda en invierno, a la que yo aspiraría. En 1999 con Magazine, conjunto que yo dirigía, hicimos un espectáculo que trataba esa temática. Había un alegato preguntando por qué carnaval no accedía a las salas de teatro. Hoy eso está sucediendo. Tuvieron que pasar los años, pero ya sucede y no sólo en el Sodre. Hay muchos conjuntos que ya han estado en varias salas, no sólo públicas. Lo que sucede es que se trata de hechos puntuales. No es un carnaval de invierno, que estimo que debería tener una serie de conjuntos que pudiera representar a todas las categorías”, afirma Couto sin ocultar las ganas que tiene de que suceda.

Por lo pronto, esta edición 2023 tiene programadas 12 jornadas para completar 24 conjuntos, pero “si el público responde, tal vez podamos extender la programación unos días más”.

Couto está a cargo de los auditorios del Sodre. Como gestor cultural pasó del Nelly Goitiño y la Vaz Ferreira, a incluir el Adela Reta.

“Tengo mucho trabajo, pero me siento en pausa como director de conjunto. No descarto volver. Desde 2009 no estoy en carnaval, y por la forma de trabajar que tengo necesito tiempo y vitalidad, y no tengo ninguna de las dos condiciones para estar al frente de una propuesta. Me encantaría volver. Siempre estoy pensando en eso. Por ejemplo, cuando escucho una canción que me gusta, la guardo para ver si un día la puedo usar. No sé si volvería con mi conjunto de parodistas o con la revista”, dice Couto y le brillan los ojos celestes.

Inmediatamente nos cruzan a ambos recuerdos de tablados desde arriba y desde abajo del escenario.

“Yo sacaría un conjunto en la categoría que se necesite más. Cuando creé Magazine fue porque estábamos en una reunión de Daecpu [Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay] junto a Antonio Iglesias, y se estaba evaluando quitar esa categoría del Carnaval. Yo dije que me parecía una locura, entonces Antonio me miró y me dijo: ‘Si querés que sobreviva, sacala vos’. Y así nació Magazine. Antes había estado al frente de Fantasía junto al maestro Baby Sansone en 1990. Él me había regalado una parte de ese título, que tenía tremenda trayectoria. Entonces fundé Magazine y le hicimos un homenaje a Baby con letra de Maorik Techeira y música de Jorge Trindade”, comentó.

La vitrina está colmada

Couto fue productor artístico, director, coreógrafo, bailarín, murguista, parodista en Los Gaby’s, Fantasía, Uruguay Show (donde debutó en carnaval en 1980), Zíngaros, Los Dundees, Magazine, Crazy’s y La Margarita. Suma 16 primeros puestos y seis segundos.

Sus cuerpos de baile fueron nominados ocho veces como los mejores y tiene seis menciones a la mejor coreografía y otras dos como mejor bailarín.

Como director ganó el primer premio con Magazine en 1998, 1999, 2001, 2005 y 2006, en cada año que sacó al conjunto.

En 2000 sacó Crazy’s y al año seguiente ya fue segundo premio, a dos puntos de Momosapiens, año increíble del conjunto de Rubino, con las parodias Rescatando al soldado Ryan y El hombre elefante. Como director responsable obtuvo siete primeros premios: 1990, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005 y 2006.

