El 8 de diciembre, se arma el arbolito de Navidad

El armado del árbol de Navidad un 8 de diciembre conjuga una tradición pagana, de origen celta, con una fecha católica, como la celebración del Día de la Inmaculada Concepción.



Es por eso que en esta fecha se hizo tradición disponer las figuras del pesebre y armar y decorar el árbol navideño, para lo cual los que se atienen a la costumbre despliegan el máximo de creatividad.



Fueron efectivamente los celtas que, con motivo de la llegada del solsticio de invierno, tenían como tradición adornar un roble como forma de asegurar el regreso del sol. Por otra parte, también se afirma que los druidas de Europa Central agasajaban a uno de sus dioses adornando un árbol perenne al que llamaban Yggdrasil. Luego la tradición fue cristianizada, al decorar pinos con frutos y luces simbolizando la luz de Jesucristo.



Actualmente, la tradición se mantiene con mayor o menor significado religioso. Lo cierto es que el mercado ofrece en estas fechas una enorme cantidad de objetos para decorar árboles, casas y fachadas, luces y también los árboles.

