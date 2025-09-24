Editores internacionales dialogan sobre cooperación editorial en Montevideo

Noticias

En el marco de la 47.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, la Cámara Uruguaya del Libro y la agencia Uruguay XXI convocan a la prensa y al público especializado a un conversatorio con dos destacados referentes del sector editorial internacional. La cita será el viernes 26 de septiembre a las 18 horas en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.

Los invitados centrales serán Santiago Tobón, director de la filial española del sello Sexto Piso (México-España), y Sandro Aloisio, director editorial de la División de Libros Didácticos y Literatura del Grupo Escala (Brasil). Ambos compartirán sus experiencias, catálogos editoriales y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades del mercado editorial contemporáneo, con especial énfasis en las posibilidades de cooperación con Uruguay.

Internacionalización de la edición uruguaya

La actividad forma parte de una misión inversa organizada por Uruguay XXI, en el marco de su estrategia de internacionalización de las industrias creativas. Esta iniciativa busca tender puentes entre el ecosistema editorial uruguayo y actores clave del ámbito internacional, fomentando encuentros comerciales y culturales.

Durante su estancia, Tobón y Aloisio mantendrán reuniones uno a uno con catorce editoriales y autores uruguayos, en busca de sinergias para ampliar el alcance de la producción literaria nacional en mercados extranjeros.

Además de la ronda de negocios, los invitados participarán en un recorrido curado por lugares emblemáticos de la vida literaria de Montevideo, como la Academia Nacional de Letras, la casa de Susana Soca, el Museo Zorrilla y la Fundación Mario Benedetti, en un esfuerzo por mostrar la riqueza patrimonial y el dinamismo de la escena cultural uruguaya.

Encuentro abierto y networking

El conversatorio en la Feria del Libro será una instancia abierta al público, donde se propiciará el diálogo entre los editores invitados, autores, sellos locales y lectores. La jornada concluirá con un brindis y un espacio de networking para seguir consolidando vínculos.

Este tipo de encuentros refuerza el posicionamiento de Montevideo como un nodo activo en la circulación regional e internacional del libro, y consolida la estrategia de Uruguay como plataforma cultural abierta al mundo.