EEUU: mujer con dos úteros dio a luz a dos bebés en el mismo año

Caroline Wortman, de 30 años, y residente en Georgia, Estados Unidos, dio a luz a dos niños no gemelos en el mismo año. Posee dos úteros y llegó a creer que esa rara condición la haría estéril, pero terminó llevándose una doble sorpresa.

En declaraciones a medios locales, Wortman contó que a los 18 años le diagnosticaron útero didelfo, una condición rara que afecta a cinco de cada mil mujeres. Esta malformación hace que tenga dos cavidades uterinas completas con trompa de Falopio, ovario y cuello de útero.

“Honestamente, cuando me enteré, simplemente me encogí de hombros. No tenía idea de las implicaciones. Le pregunté al médico qué significaba tener dos úteros y recuerdo que me dijo que a lo mejor me quedaba estéril, o si me quedaba embarazada podía tener un embarazo complicado o de alto riesgo”, dijo la doble madre.

Según informa UOL, la mujer dijo que descubrió su primer embarazo en la primera mitad de 2020, después de algunos meses de intentarlo.

En las ecografías realizadas durante el embarazo, los médicos y la joven madre comprobaron como, mientras el útero ocupado se ensanchaba, el que estaba vacío se hacía a un lado y se estrechaba.

La niña, llamada Josie, nació el 2 de enero de 2021.

Cuando la pequeña tenía seis meses, Wortman descubrió que estaba en la décima semana de una nueva gestación.

Los nuevos estudios permitieron saber a ala madre que sus dos úteros eran funcionales

"En cada embarazo, el bebé era lo suficientemente pequeño como para ver el otro útero y confirmar de qué lado estaba: Josie estaba en el derecho, Brooks estaba en el izquierdo", dijo la mujer.

Los médicos constataron que, a pesar de su temprana llegada al mundo, Brooks pequeño estaba completamente sano, por lo que él y su madre fueron dados de alta nueve días después del alumbramiento.