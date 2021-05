Duki: “La cuarentena me permitió volver a encontrarme conmigo, con Mauro”

Novedades musicales

No digas que no nos costó

Por Lorena Zeballos

Será cosa de esta generación, que no corre, vuela, pero todo lo que ha hecho Duki fue a la velocidad de la luz. En tan solo cuatro años pasó de competir en batallas de gallos a ser reconocido como el pionero del trap en Argentina, romper récords en las listas y conseguir una nominación en los Grammy Latinos.

Confeso melómano y fanático del rock, su estilo a primera reproducción no encaja ni con Charly ni con Soda ni con Sumo. Pero aun así está haciendo historia. "Yo rapeaba y poder hacer un estilo que se adaptara al rock con una voz que se escuche bien, que sea digerible, es algo que lleva evolución y progreso", confesó en diálogo con la prensa internacional en un encuentro en el que Montevideo Portal dijo presente.

"Todos diciendo qué bien que me va, pero ninguna pregunta cómo estoy", dice "Sudor y trabajo", canción que abre Desde el fin del mundo, nuevo álbum de Mauro Lombardo, más conocido como Duki. Y es precisamente Mauro quien se desviste en estas 18 canciones para hablar de drogas, envidia, traiciones y la vorágine en la que vive y muchas veces le hizo perder el eje. "Con el primer disco me pasó que la euforia del primer amor es más rápida, pero después la tenés que sostener. Después tenés que ver para qué lado vas a ir y la cuarentena me permitió enfocarme más para ahí, tal vez más desde Mauro y no desde Duki, volver a encontrarme conmigo. Me dio un punto de perspectiva diferente", aseguró el artista.

Como juego de palabras, en esta historia de hacer música e innovar desde una región que siempre va de atrás, el disco cuenta con colaboraciones diversas, entre ellas los traperos uruguayos Pekeño77, Franux BB, Mesita y 44 Kid. "No pienso muy estratégicamente mis colaboraciones, las hago con la gente que me gusta la música que hace. De repente me puse a pensar en el significado de ‘Desde el fin del mundo' y dije ‘Claro, están los pibes de Uruguay que están en el mismo momento que nosotros, los considero hermanos y estamos haciendo que el sonido desde el fin del mundo se escuche en todos lados".

Como resultado, hay algo que el artista anhela con este trabajo: “dejar huella”. “La vida tiene fecha de vencimiento, un día nos vamos a ir. Lo más lindo es dejar algo que siga brillando. El arte es un ejemplo clarísimo, ves un cuadro y sabés que con los años vas a poder seguir apreciándolo. Hoy con la música no solo dejás una letra, dejás un video, dejás enseñanzas culturales y quizás en 500 años haya alguien escuchándome y hacer que yo viva un par de minutos más”, resaltó el cantante.

