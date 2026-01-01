Cultura

Drones, fuegos artificiales y una multitud en la playa: así recibió Punta del Este el 2026

Montevideo Portal

El inicio del 2026 estuvo marcado por celebraciones masivas en todo el mundo. En tal sentido, Punta del Este no fue la excepción.

En uno de los balnearios más populares del país, un increíble show de drones y fuegos artificiales en la costa puntaesteña.

Un show de drones publicitarios fue la gran novedad de la noche en la Playa Mansa, y los videos en redes sociales no tardaron en viralizarse.

Familias, turistas y niños pudieron celebrar la llegada del 2026 con un show al mejor estilo Copacabana.

