Documental retrata el récord mundial de una banda de rock uruguaya en los 60

Para Les Renards, una banda de amigos que hacían música allá por los 60, batir un récord mundial era su carta de entrada al verdadero sueño: tener un disco.

Y aquello de que "una banda uruguaya estuvo tocando por más de 60 horas" quedó en anécdota, para todos, incluidos sus protagonistas. No fue hasta más de 30 años después que Gonzalo "Lalo" Montes, un publicista con afición de coleccionista, descubrió que efectivamente esa historia era cierta y mucho más importante de lo que imaginamos. Para los Renards, para el rock, para Uruguay.

Tras una larga investigación a pulmón, la reunión casi soñada de toda la banda, y la ayuda de un buen equipo, Montes está a punto de dar a conocer al mundo que lo de los Renards fue mucho más que ruido.

Una banda de garaje que bate el récord de tocar más horas seguidas. Acá en Uruguay. ¿Cómo llega Lalo Montes a esta historia?

Hace como diez años que colecciono vinilos de música uruguaya, más que nada de la movida de la predictadura, de la mitad de los 50 hasta el 74 o 75. En el círculo de coleccionistas estaba esta historia de que "había una banda que había hecho esto y esto...", hasta que leo el libro de Fernando Peláez De las cuevas al solís: El movimiento de rock uruguayo de los primeros años setenta y ahí hay algo de la historia de Les Renards y con el tiempo di con el disco, que atrás tiene esa información: un gran triunfo de esta banda es que logró tocar por 66 horas para alcanzar a grabar el disco. Pero solo dice eso, no hay más información. No había ningún dato que lo confirmara.

¿Ahí arrancaste a investigar más?

Ahí quedó como una anécdota de mi colección. Pero yo trabajo en publicidad, a veces escribo notas para revistas, y un día me salió la oportunidad de escribir una nota en una revista de bolsillo. Y decidí escribir sobre eso. Me puse en contacto con el baterista de Les Renards, Leonardo Guaglianone, que ahora lamentablemente falleció. Yo hasta ese momento no sabía el marco, ni lugar, ni año del record. Él me dio más información. Él estaba en Venezuela en ese momento y me dio el contacto de los guitarristas (Eduardo Balas y Carlos Migliónico) que estaban en Uruguay, me junté con ellos en un bar a charlar y me pareció que era una historia para contar mucho más que lo que pude escribir en la nota y ahí empecé a pensar cómo desarrollar el documental.

Así que si el artículo es de 2015, hablamos de tres años de investigación y producción para el documental...

Exacto. Hay información que con el tiempo comprobé que no es correcta. Porque Leonardo me había dicho en ese momento que habían tocado como 70 horas, cosa que le creí [risas], y después le dije "Leonardo, creo que tocaron menos" y me dijo "Sí, se me fue la mano". Lo que tiene coleccionar discos es que la mitad de las cosas no tienen información. Casi siempre tenés que ir a Agadu, ver quién lo grabó, tratar de juntarse con esa gente, y al final hay un montón de historias que quedan en el olvido porque el tiraje fue muy corto. Como les pasó a Los Renards, que tuvieron un tiraje de 500 discos, como mucho.

¿Era el primer disco que grababan?

Ellos tienen dos discos publicados: un EP, que hicieron ellos de una manera muy independiente, y con ese accedieron al sello RCA. Como no los conocía nadie les dijeron que les iban a grabar un disco siempre y cuando hicieran algo que llamara la atención de la gente. Ahí fue la idea de romper el récord. Así que el récord fue en realidad más una movida publicitaria.

Como el escritor amateur que cae a una editorial y dice "quiero publicar esto" y le dicen "Dale, presentate a un concurso".

Totalmente. Ese fue el objetivo del récord. Y como no tuvo mucha trascendencia en ese momento la idea del documental es revivir esa historia. Porque en ese momento teóricamente salió en toda la prensa de la época y en la televisión. Pero no pudimos acceder a mucho material audiovisual.

¿Será que quedó en el olvido por la época en que rompieron el récord?

En el año 67, 68, la música uruguaya estaba en un quiebre. Toda la camada de los Mockers, los Shakers, los Iracundos estaba terminando ese estilo "beatle". Las bandas tomaron otro color, a usar ritmos autóctonos, a cantar más en español y los Renards fue una banda bastante vanguardista. "Leñador solitario" fue uno de sus hits y es un tema bastante oscuro para la época, con un sonido muy "Buenos muchachos" de la época. Además, no eran conocidos porque era una banda muy de barrio, no tenían un soporte económico de un sello, se bancaban todo ellos a pulmón. El récord también fue a pulmón, porque el sello discográfico tampoco es que los fuera a buscar, la historia más bien fue "si quieren hacer esto, háganlo, y si no está todo bien".

Rompieron un récord mundial, grabaron el ansiado disco... ¿Y después?

Grabaron ese disco, que según ellos les abrió muchas puertas, pudieron hacer una gira bastante grande por el interior del país, y después tuvieron un contacto para ir a probar suerte a Brasil, cosa extraña porque en general se probaba suerte en Argentina. Ellos se fueron a Brasil y no consiguieron lo que esperaban. Ya en el 69 estaba complicado el panorama para ellos y en general en el país, y el récord se olvidó. De hecho ellos nunca sintieron que estaban rompiendo un récord, sino que fue un medio para conseguir el objetivo principal que era grabar un disco.

Ellos hicieron su breve carrera a pulmón y vos hiciste el documental medio parecido...

Fue bastante autodidacta, sí. Al trabajar en publicidad, sé organizar un rodaje. Pasó que de los cuatro integrantes de la banda, dos (los guitarristas) estaban en Montevideo, el baterista estaba en Venezuela y el bajista (Ivor López) en Australia. No se veían las caras desde hacía 30 años. Pero se alinearon los planetas y el mismo verano en que yo conocí a los guitarristas, se juntaron todos acá en Montevideo. Ahí fue que aceleré la idea del documental, me junté con Juan Martín Xavier y Matías Lasarte, que se encargaron de las cámaras y sonido. Les dije "no tengo un peso, pero tengo muchas ganas". Como tampoco quería concursar y meterme con burocracia, también por eso nos llevó tres años. Toda la investigación la hice yo en la Biblioteca Nacional, me junté con periodistas de la época... todo muy experimental. En la carrera hice un curso de edición y pedí una mano, pero aprendí en el camino.

¿Cómo se cierra esta historia?

La idea por ahora es de poder estrenar el documental como fecha máxima en diciembre de este año. Para que el proceso tenga un final. Cuando estrenamos el tráiler fue cuando se cumplían 50 años del momento en que empezaron a tocar para romper el récord.

¿Le agarraste el gustito como para seguir contando historias de otras bandas?

Sí, hay un par de ideas más. Aunque todavía no están cerradas. Hay un montón de historias cuyos protagonistas ya están bastante grandes. Así que creo que está bueno aprovechar la información y darles más difusión a los artistas que se merecen estar en el recuerdo, que puedas buscarlos en internet y te aparezca qué hicieron. Es meritorio, forma parte de nuestra cultura.



Montevideo Portal | Lorena Zeballos