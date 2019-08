Disc Dog: una nueva disciplina deportiva que llega a Uruguay

Vida de perros

Vinculado a los canes casi desde su nacimiento, Andrés Peirano abandonó una promisoria carrera en la Fuerza Aérea luego de que sus experiencias en Congo le llevaran a volcarse por completo a su vocación por los perros.

Tal como lo relatara en diálogo con Montevideo Portal, el contacto con la violencia y la indefensión de los más débiles le llevó a concebir un proyecto único: entrenar perros callejeros como sistema de alerta temprana y protección de mujeres y niños. Estos animales podrían prestar un valioso servicio en lugares -como el mencionado país africano- donde la población civil está a menudo indefensa ante el accionar de grupos armados.

En la actualidad, Peirano ejerce como entrenador y da cursos de capacitación en la materia. También realiza tareas de apoyo emocional mediante perros entrenados, dirigidos a confortar a personas que han pasado por experiencias traumáticas, como el caso de quienes se ven afectados por inundaciones, algo tristemente frecuente en nuestro país.

En su nuevo artículo, Peirano pone el acento en la necesidad de procurar una buena socialización del perro en su etapa inicial, ya que lo que aprenda entonces marcará -para bien o para mal- el resto de su vida.

-.-

De la mano de la adiestradora María Molina, llega de Argentina a Uruguay este deporte, que es sumamente divertido tanto para el humano como para el perro.

María es una profesional con veinte años de experiencia de trabajo con perros en diferentes áreas. "No me veo haciendo otra cosa", asegura. En su amplio legajo profesional destacan los tres años que pasó impartiendo clases prácticas de adiestramiento canino en la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución donde se formó, aunque no de forma exclusiva, ya que su preparación profesional es muy amplia e internacional.

Hace tres años comenzó a competir en la disciplina de Disc Dog con su perra África, un animal rescatado. Este no es un detalle menor para la adiestradora, que recomienda a aquellos que deseen iniciarse en el mundo del perro, lo hagan con un can rescatado antes de buscar comprar un "súper perro". Luego de África llegó Gitana, una perra de raza pastor belga malinois, nacida en Uruguay.

Disc Dog es una actividad o juego en la que, básicamente, guías (humanos) lanzan al aire discos con la intención de que su perro los capture. Esto lo podríamos hacer con cualquier cosa: pelotas, juguetes, etc. Pero lo que hace genial el juego es que el disco flota de una manera particular que convierte la captura del perro en algo espectacular. Según se profundiza en la práctica, las capturas se convierten en saltos y acrobacias que elevan este hobbie a nivel competitivo.

La práctica del Disc Dog exalta la compenetración entre el guía y el perro, necesaria para llevar a cabo este trabajo en común. La sincronización entre ambos va aumentando en precisión a medida que aumenta la dificultad de los lanzamientos y figuras que se realizan.

Desde su comienzo en el Disc Dog, María nunca dejó de llegar al podio, siempre manteniéndose en esos tres primeros lugares. Hoy, junto a Gitana, se preparan para participar del mundial de Disc Dog que se realizará el próximo año en los Estados Unidos.

María llega a Uruguay con un seminario que se realizará los días 17 y 18 de agosto de 10 a 17 horas en Dogs Arena y que nos brinda la oportunidad de participar tanto con o sin perro, haciendo posible que todo aquel que desee conocer esta disciplina pueda iniciarse de la mejor manera posible. Por información comunicarse al 094 754 608, o al correo lucrebasa@gmail.com

Se trata de una oportunidad única de aprender algo nuevo de la mano de una gran profesional, que nos recuerda que en esta disciplina no solo debe entrenar el perro sino también el humano, ya que debemos aprender a lanzar los discos correctamente. Esto hace que en la dinámica del entrenamiento se forme un equipo fuerte, donde ambas partes deben dar lo mejor de sí para lograr un buen desempeño.

Andrés Peirano

apeiranok9h@gmail.com

En Facebook: K-9.H Uruguay