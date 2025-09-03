Después de siete años de pausa, Radiohead confirmó su vuelta a los escenarios: ¿cuándo?

Cultura

Después de años de expectativa sobre la vuelta a los escenarios del grupo Radiohead, la banda confirmó este miércoles la celebración de una serie de conciertos que comenzarán en Madrid y les llevará por diversas ciudades de Europa, según informó la promotrora Last Tour.

La gira empezará con cuatro conciertos en la capital de España los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, ciudad en la que no actúan desde hace unos 22 años.

Sus conciertos en Madrid, los únicos en España, serán parte de una gira que devuelve a la banda británica a los escenarios tras la última que hicieron en 2018 y que contará con 20 conciertos en solo cinco ciudades europeas.

“El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos”, contó Philip Selway, batero de la bana.

Después de su paso por Madrid, la banda se presentará en Bolonia (Italia) los días 14, 15, 17 y 18 de noviembre y en Londres los días 21, 22, 24 y 25 de noviembre.

En tanto, en diciembre estarán en Copenhague los días 1, 2, 4 y 5 y en Berlín los días 8, 9, 11 y 12.

“Por ahora, serán solo éstas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, dijo Selway.

El anuncio coincide con el lanzamiento el pasado mes de agosto en formato digital el álbum en directo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009, con material que había sido originalmente recopilado durante la creación de los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke Hamlet Hail to the Thief.

El formato físico del álbum saldrá a la venta unos días antes de su desembarco en Madrid, el 31 de octubre.

En los 90, la banda se convirtió en referente del rock alternativo gracias a temas como “Creep”, un clásico lanzado en 1992, y discos como el de su debut, “Pablo honey” (1993), y, sobre todo, “Ok computer” (1997) y “Kid A” (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.

Con información de EFE