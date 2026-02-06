Carnaval 2026

Desfile de Llamadas 2026: mirá cuáles son los cortes de tránsito y desvíos de transporte

El carnaval más largo del mundo tendrá este fin de semana una instancia clave: el Desfile de Llamadas 2026, que además de traer comparsas de todo el país a la capital, también generará cortes de tránsito y desvíos de transporte.

Esta semana comenzó el montaje de las gradas para el Desfile de Llamadas que se llevará adelante el viernes 6 y sábado 7 de febrero por la calle Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas, informó la Intendencia de Montevideo (IM).

La comuna exhorta a quienes viven y trabajan en la zona a no estacionar los días del desfile desde la hora 8:00 en:

Martínez Trueba entre Isla de Flores y Durazno.

Martínez Trueba entre Isla de Flores y San Salvador.

Ejido entre Durazno y Gonzalo Ramírez.

Ejido entre Isla de Flores y Durazno.

Magallanes entre Durazno e Isla de Flores.

Magallanes entre San Salvador e Isla de Flores.

Francisco Reduello entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez.

Magallanes desde Durazno a San Salvador.

Zelmar Michelini desde Durazno a Gonzalo Ramírez.

Francisco Reduello.

Cortes por instalación de palcos

Desde el 3 de febrero, la IM cortó los cruces donde están instalados los palcos (Zelmar Michelini / Carlos Quijano / Santiago de Chile / Barrios Amorín / Salto); el corte sobre Aquiles Lanza se efectivizó el pasado jueves 5 a la hora 8.00.

Cortes por el desfile

El viernes 6, desde las 16:00, se corta Isla de Flores en todo el tramo del desfile. Quedan habilitados los cruces de Ejido y Martínez Trueba hasta la hora 16:00.

Una vez finalizado el desfile del viernes, la comuna habilitará nuevamente estos cruces hasta las 16:00 del sábado 7.

Desvíos en el transporte

Desde el jueves a las 8:00: cierre de Aquiles Lanza esquina Durazno

Línea 137 (Paso de la Arena): Durazno, Martínez Trueba, G. Ramírez, Minas a su ruta.

(Paso de la Arena): Durazno, Martínez Trueba, G. Ramírez, Minas a su ruta. Líneas 149 – 522 (Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, Martínez Trueba, Gonzalo Ramírez a su ruta.

(Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, Martínez Trueba, Gonzalo Ramírez a su ruta. Línea 300 (Crio. Central): G. Ramírez, Giro en “U” en A. Lanza, Terminal.

(Crio. Central): G. Ramírez, Giro en “U” en A. Lanza, Terminal. Línea 407 (Portones): Maldonado, Martínez Trueba, G. Ramírez a ruta.

Desde el viernes, hora 16: cierre de Ejido y de Martínez Trueba

Línea 17 (Pocitos): Gonzalo Ramírez, Jackson, Maldonado, Minas a ruta.

(Pocitos): Gonzalo Ramírez, Jackson, Maldonado, Minas a ruta. 17 (Casabó): Magallanes, Durazno, E. Acevedo, G. Ramírez a ruta.

(Casabó): Magallanes, Durazno, E. Acevedo, G. Ramírez a ruta. Líneas 149 – 522 (Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, E. Acevedo, Gonzalo Ramírez a su ruta.

(Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, E. Acevedo, Gonzalo Ramírez a su ruta. Líneas 149 – 522 (Mendoza – Sayago) (desde viernes 6 a las 16): G. Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido a su ruta.

(Mendoza – Sayago) (desde viernes 6 a las 16): G. Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido a su ruta. Línea 137 (Paso de la Arena): Durazno, Paraguay, Maldonado, Minas a su ruta.

(Paso de la Arena): Durazno, Paraguay, Maldonado, Minas a su ruta. Línea 137 (Aduana, Pza. España): Magallanes, Canelones, Paraguay a su ruta.

(Aduana, Pza. España): Magallanes, Canelones, Paraguay a su ruta. Línea 407 (Portones): Maldonado, Eduardo Acevedo , G.Ramírez, a su ruta.

(Portones): Maldonado, Eduardo Acevedo , G.Ramírez, a su ruta. Línea 407 (Pza. España ): Gonzalo Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido, a su ruta habitual.

(Pza. España ): Gonzalo Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido, a su ruta habitual. Línea 300 (Hacia Crio. Central desde el Viernes 7 a las 17:00) ): Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile, La Cumparsita, Ejido (terminal Provisoria por Ejido).

(Hacia Crio. Central desde el Viernes 7 a las 17:00) ): Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile, La Cumparsita, Ejido (terminal Provisoria por Ejido). Línea 300 (Instrucciones): Ejido, G. Ramírez a ruta habitual.

Paradas

Paradas suprimidas: líneas 17; 137; 149; 407, y 522: por Gonzalo Ramírez desde Ejido hasta Jackson; Ejido y A. Lanza entre Maldonado y Gonzalo Ramírez.

Paradas provisorias: paradas oficiales de transporte en calles: Canelones, Maldonado y Eduardo Acevedo.