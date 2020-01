Del 1 al 15 de febrero: 6º festival Temporada Alta en Montevideo

Espectáculos

Del 1 al 15 de febrero la Sala Verdi será la sede de la sexta edición uruguaya del prestigioso festival catalán Temporada Alta de Girona, que se presenta en tres ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Lima y Montevideo. En esta ocasión llegan ocho espectáculos provenientes de Argentina, España, Francia y Portugal.

Temporada Alta, que se caracteriza por ser una vidriera a los distintos lenguajes del teatro contemporáneo, pondrá en escena en Montevideo, como apertura y cierre del festival, dos espectáculos argentinos que trabajan sobre un código de humor grotesco y disruptivo: el reconocido dúo los Sutottos presenta Perdón, obra que hace humor sobre la manipulación y la culpa entre dos amigos y el Grupo Mínimo trae Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu, éxito del off porteño en 2019, que se ríe con lucidez del fracaso.

Cinco unipersonales que exploran temas como la identidad, la marginalidad, la inmigración y lo femenino subirán a escena: la portuguesa Carta rechazada, teatro que nace de la literatura epistolar y la francesa Bello final, que reflexiona sobre la inmigración y la muerte materna. También estarán las catalanas Hasta agotar existencias, en torno a la pérdida de la madre pero desde una mirada de mujer; AKA (As Known As), un fenómeno de la cartelera catalana sobre un adolescente inmigrante y su búsqueda de identidad; y Kassandra, obra de Sergio Blanco, dirigida por Sergi Bebel y protagonizada por Elizabet Casanovas, en la piel de una prostituta travesti e inmigrante, en un juego de espejos con la Kassandra mítica.

El espectáculo español de títeres para adultos Parias, que explora la marginación y la degradación desde la ficción, completa la grilla de este festival, que este año incrementó su programación en Uruguay.



Del 1 al 15 de febrero, a las 20:30 horas en la Sala Verdi.



Entradas: $ 500

Socio Espectacular: $ 250

Comunidad La Diaria: 2 x 1

Venta por Tickantel o en boletería de la sala.