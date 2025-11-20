Curiosidades

De un tirón: era el matón del barrio hasta que un forcejeo reveló un detalle íntimo

Hay un sempiterno consejo maternal que sobrevive a las generaciones: llevá siempre ropa interior limpia y sana, por si te pasa algo.

La sugerencia, quizá tan antigua como la existencia de las prendas íntimas, busca evitar que, al problema de una emergencia médica, se sume el ignominioso papelón de unos calzones patibularios.

Por no acatar esa norma, un joven residente en la ciudad brasileña de Porto Alegre se vio expuesto a la mofa universal.

Según informara el portal Bacci Noticias, el hecho ocurrió el miércoles, cuando un grupo de policías intentó detener a un hombre conocido en la zona por su actitud bravucona y su conducta violenta.

Los agentes acorralaron al sujeto en la caja de un camión, donde se produjo un forcejeo que continuó sobre la calzada. En medio de la refriega, y cuando todos los vecinos estaban mirando —y algunos filmando—, el pantalón del detenido se deslizó hacia abajo y dejó a la vista una llamativa tanga rosada.

En ese momento, estallaron entre los testigos las carcajadas y las bromas de tinte homofóbico. “¡Mariposita!”, exclama uno de ellos.

En redes sociales, las pullas y el sarcasmo menudearon.

“Pataleaba mucho porque se le trabó el hilo dental entre las partes”, comentó un internauta. Otro se puso en lugar de los agentes y se declaró incompetente para la tarea. “Yo me quedaría sin fuerzas de tanto reírme”, aseguró.

Ahora, el “matón del barrio” obtuvo una serie de nuevos motes, y probablemente ninguno le resulte agradable.