De ala ancha: el sombrero de Melania y su “intención oculta” dispararon los memes

Curiosidades

El presidente Donald Trump no pudo besar a su esposa Melania en la ceremonia de investidura que tuvo lugar este lunes dentro del Capitolio, y todo porque se topó con el ala dura del sombrero que lucía la nueva primera dama estadounidense, entre lo más estiloso del acto.



El sombrero diseñado por Eric Javits, de color negro con una banda blanca pegada al ala, cubría los ojos y casi la mitad del rostro de Melania, y fue lo más comentado a nivel estilístico en un día de enero en que predominaba la ropa sobria y las cabezas descubiertas.



Melania se había posicionado junto a su hijo Barron, de lejos el más alto de todos los invitados, y no hizo el menor esfuerzo por recolocarse el sombrero para que se le pudieran ver los ojos.



Cuando su esposo entró en la sala en medio de una gran ovación, Trump se acercó en primer lugar a su esposa para besarla en la mejilla, pero se topó con el ala dura del sombrero.



Melania, impertérrita, no se inmutó y el beso de Trump se quedó en el aire, sin llegar a destino. Esta curiosa situación inspiró numerosos memes y humoradas, e incluso la hipótesis de que la primera dama habría escogido el sombrero aposta para evitar ser besada en público por su marido.

Ya tenemos el mejor momento de la investidura: Melania ha escogido ese sombrero para que no la bese!!!! ?????????????????? pic.twitter.com/MyIkNJXBu2 — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) January 20, 2025

Ese casi-beso y todo lo que representa. ¿Qué veis ahí? #InvestiduraTrumpRtve pic.twitter.com/C0VL5CBafn — Almudena Ariza (@almuariza) January 20, 2025

Why the hell does Melania Trump look like the Hamburgler? pic.twitter.com/FVXt80zGe8 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 20, 2025

#Melania big hat for a big funeral of America's democracy https://t.co/kZOKs5P8sV — Anita Kaur (@RaniAnitaKaur) January 20, 2025

Ob Melania auch Rasierklingen im Hut hat wie Kung Lao? ?? pic.twitter.com/aPeVctCHQQ — John went postal (@johnWentPostal) January 20, 2025

Melanie Trumps Hut ist schon mal Sehenswert pic.twitter.com/gGujwy6WOU — All in Raiders ???????????? (@M13111981) January 20, 2025

Con información de EFE