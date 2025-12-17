Inspiradoras

De Solymar al mundo: uruguayo fue distinguido entre los 50 mejores docentes del mundo

Entre incontables centros de educación de múltiples países del mundo, Pablo Mollo, un docente de primaria del departamento de Canelones, se encuentra como finalista entre los 50 mejores maestros del mundo.

Mollo es maestro y abogado de profesión. Trabaja en la institución Club de los Niños Los Alfareros, en Solymar, Ciudad de la Costa. Se especializa en educación en derechos y ha trabajado con niños y adolescentes vulnerados en materia de derechos, ya sea por violencia, abuso o malas condiciones de vida.

Este lunes, el docente fue distinguido junto a otros 50 en el GEMS Education Global Teacher Prize 2026, un premio de US$ 1.000.000 que distingue a los mejores educadores del mundo y que, en esta edición, contó con más de 5.000 nominaciones y postulaciones de 139 países.

En diálogo con Montevideo Portal, Mollo contó que decidió postularse “sin esperar nada”, y lo que se llevó fue una “sorpresa impresionante”, especialmente porque “Uruguay es un país tan chiquito”.

El motivo de su postulación se dio a raíz de su proyecto vinculado a los fondos de identidad, una iniciativa que surgió tras presenciar “muchísimas situaciones de vulneración de derechos” entre sus alumnos, como violencia intrafamiliar y abusos.

Este proyecto giró en torno a un elemento transversal de la cultura uruguaya: el fútbol. Según describió, la base de los fondos de identidades se apoya en usar “aquello que define y forma parte de los orígenes de las personas” como un “vehículo de andamiaje” para abordar derechos en el aula.

“Tenemos niños acá que son los típicos casos que en escuelas te dicen ‘ah, estos no saben nada’, pero si los ponés a hablar de fútbol, se saben los años de todos los cuadros y los futbolistas que pasaron”, relató.

“Fue así que decidí traer el abordaje de los derechos desde la perspectiva del fútbol, algo que permitió internalizar sus derechos y generar un círculo de confianza para enaltecer el derecho a ser oído”, explicó Mollo.

Como resultados, el docente destacó “situaciones más judicializadas” y un “mayor nivel de detección” de casos de vulneraciones. Además, subrayó el apoyo familiar, al que definió como una “sinergia muy linda”.

“Esto llevó a tener niños más empoderados, con más voz y mayor conciencia de su privacidad y sus derechos”, concluyó.

Los 50 finalistas del premio viajarán a Dubai en febrero de 2026, donde se elegirán 10 finalistas y luego al ganador.

