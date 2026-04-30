Cultura

De Los Fatales a Doña Bastarda: así será el evento para recaudar dinero para Moratorio

Los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) y Gustavo Torena, también conocido como el Pato Celeste, organizan un evento para recaudar fondos para Gonzalo Moratorio. El evento está previsto para este 7 de mayo en el Antel Arena.

Según detalló Torena a Montevideo Portal, se harán varios eventos con el fin de recaudar fondos para el científico. Entre los artistas confirmados, están Spuntone y Mendaro, Gabriel Peluffo de Buitres y Chole Gianotti de la Abuela Coca. Además, se presentarán los conjuntos Zíngaros y Doña Bastarda. En tanto, Los Fatales serán quienes le den cierre a la jornada.

Para ayudar a Moratorio, que lucha contra un agresivo cáncer, los organizadores del evento abrirán una cuenta en Abitab a su nombre, donde quienes deseen colaborar podrán donar el dinero que consideren.

La iniciativa surgió de Torena, indicó a Montevideo Portal Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu. Él le escribió para pedirle una camiseta del Club Atlético Cerro “para donar o subastar”, pero Jaureguiverry le replicó que podían “ir un poco más arriba”. “Yo tengo pensado hacer un movimiento mucho más grande”, señaló.

En tal sentido, mencionó que la organización podría “armar un muy buen espectáculo” y que, en ese mismo evento, se “logre llegar al objetivo del dinero” que le falta para tratar su enfermedad.

El abogado de Moratorio, Rodrigo Rolón, afirmó este martes que el científico “depende de esta medicación para continuar con su vida”, luego de que presentara un recurso de amparo para acceder a un medicamento de alto costo.

En declaraciones consignadas por Subrayado, el representante legal sostuvo que Moratorio se encuentra “estable”, pero con las últimas dosis disponibles del tratamiento que reclama ante el Estado.

“Está recibiendo quimioterapia e inmunoterapia con las últimas dosis que le van quedando del medicamento. Ha dado muy buenos resultados. La terapéutica ha sido más que efectiva”, señaló.

Según explicó, la enfermedad mostró un retroceso significativo y no avanzó, algo que consideró clave dentro de su cuadro de salud.