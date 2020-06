Darín, Sbaraglia y otros actores leen a García Márquez en el corto La peste del Insomnio

Cultura

"Se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla de todos modos, hasta el último rincón de la tierra". Ricardo Darín pronuncia estas palabras aplicables a cualquier rincón del mundo durante la pandemia del coronavirus.



Sin embargo, la frase fue redactada hace más de medio siglo. Se trata de una frase de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, 'Cien años de soledad', leída por el actor en 'La peste del insomnio', un espectacular cortometraje dirigido por el venezolano Leonardo Aranguibel, y que fue recientemente divulgado a través de YouTube.



Realizado a impuslo de la Fundación Gabo, en el video participan de manera altruista más de 30 actrices y actores de América Latina, quienes buscan evocar la esperanza en medio de la crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19, a través de la lectura de fragmentos de la obra de Gabriel García Márquez alusivos a la peste del olvido.

"Estamos viviendo un momento muy difícil pero está en nosotros que amanezca más tarde o más temprano, así que hemos querido, en medio de este confinamiento, recordar que el sol siempre vuelve a salir", dijo Aranguibel en declaraciones recogidas por la web de la fundación.

"Al comienzo lo que quise fue invitar a mis amigos para que se unieran, pero luego se sumaron personas que no tenía la fortuna de conocer. Buscamos a los mejores talentos detrás de cámaras y en cada país encontrábamos a alguien (...) A los actores les planteamos que leyeran o interpretaran los fragmentos, pero queríamos que fuesen ellos mismos", contó Aranguibel, quien se desempeña como director de producción de Disney Media Distribution Latin America, aunque esta iniciativa la desarrolló de manera personal.

El resultado es una pieza audiovisual de 15 minutos en la que participan reconocidos talentos del cine y la televisión de América Latina como Dolores Heredia, Leonardo Sbaraglia, Alice Braga, Andrés Parra, Manolo Cardona, Julián Román, Héctor Bonilla, Ricardo Darín, Ana María Orozco y Lorena Meritano.

"Esto ha pasado en la literatura pero también en la historia de la humanidad, así que vivirlo y encontrar paralelismos y metáforas en la obra de García Márquez me parece muy fuerte", dijo Ana María Orozco.

El cortometraje es una prueba más del anclaje del realismo mágico de García Márquez en la cotidianidad. Tanto en la literatura, como en el cine y en el periodismo, Gabo frecuentaba temáticas relacionadas con las enfermedades y las pestes con un alto grado de rigurosidad y precisión, una fascinación destacada recientemente por su hijo Rodrigo García Barcha, director de cine y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo, en un artículo publicado en The New York Times.

En el caso de la enfermedad que azotó a Macondo, son muchas las similitudes y referencias que la conectan con la pandemia del Covid -19. Desde el anuncio de la llegada de la peste por parte de la india Visitación, la propagación de la misma por toda la aldea ante la indiferencia de sus habitantes, hasta el rol de los centinelas que trataban de contener la enfermedad cuya consecuencia no era la muerte, como en el caso del coronavirus, sino el olvido. Al final, como en otras obras de Gabo en las que siempre habita la esperanza, los habitantes de Macondo encuentran formas de adaptarse a su propia pandemia, hallan la cura de la mano del gitano Melquíades, y recuperan tanto sus recuerdos como su vida anterior.

Declaraciones

Marcela Mar (Colombia)

"La peste del insomnio me recuerda, en muchos aspectos, a lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que cuenta esta historia lo estamos sintiendo un poco durante la pandemia".

"Tuve la oportunidad de interpretar a América Vicuña en El amor en los tiempos del cólera y me siento muy feliz de usar ahora mi voz para leer estas líneas al lado de artistas tan poderosos. Me hace mucha ilusión que podamos seguir creando en medio de la incertidumbre y del confinamiento y qué mejor que a través de las letras de García Márquez".

Dolores Heredia (México)

"Desde que empezó la cuarentena a muchos actores nos empezaron a llamar para que diéramos voz a algún texto o colaboramos en una campaña. Llevo más de 80 días en encierro y he hecho muchas cosas pensando en los demás. Este proyecto no es solo para los demás sino para mí. Me hizo mucho bien. Lo vi y se me corrieron las lágrimas porque me tocó y me acarició mucho".

"Lo que me sostuvo e inspiró fue recordarme a mí hace muchos años, como de 14 años, cuando llegó a mis manos el primer ejemplar que leí de Cien años de soledad. Luego me inspiró saber que por una vez en la vida estamos todos en un mismo sitio".

Ana María Orozco (Colombia)

"La peste del insomnio también apela a la fe, a lo que no podemos ver. Hay una parte nuestra que está conectada con eso y esta es una oportunidad para regresar a ello".

Listado de actores



De Colombia: Marcela Mar, Andrés Parra, Manolo Cardona, Julián Román, Maricela González y Ana María Orozco.

De Argentina: Ricardo Darín, Adrián Suar, Leonardo Sbaraglia, Lorena Meritano, Carla Quevedo, Gustavo Garzón y Flor Raggi.

De México: Dolores Heredia, Damayanti Quintanar, Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Leticia Huijara e Irán Castillo.

De Venezuela: Rebeca Alemán, María Alejandra Martín, Iván Feo, Javier Vidal, Julie Restifo y Mariaca Semprún.

De Chile: Paulina García, Benjamín Vicuña, Luis Gnecco y Francisco Reyes.

De Brasil: Alicia Braga. De Cuba: Yoandra Suárez.

Producción



Leonardo Aranguibel (Concepto, guión y dirección), Marco Colantoni (Dirección técnica y montaje), Miguel Oldenburg (Dirección de arte), Sergei Grosny (Música original), Edward Thomas (Animación 3D), Nerio Barberis y Matías Barberis (Diseño de audio), Cabe Bossi, Lucila Hertzriken Silvia Durán, Oscar Godoy y Mariano Carranco (Producción general).