Cuentos del espacio para hombres del mañana, historias para imaginar futuros posibles

Cultura

La escritora Francesca Cavallo, reconocida por cocrear Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, regresa con una propuesta innovadora y sensible, esta vez dirigida especialmente a los niños varones: Cuentos del espacio para hombres del mañana (Planeta Infantil, 2025).

Lejos de los modelos tradicionales del héroe fuerte o del genio solitario, estas doce historias de ciencia ficción apuestan por la empatía, la cooperación y la creatividad como herramientas para resolver desafíos en mundos lejanos.

“El mundo futuro también les pertenece a ellos”, dice Cavallo, “y necesitan nuevas narrativas que los liberen de estereotipos obsoletos”.

En un tono accesible, pero cargado de imaginación, el libro invita a los lectores de entre 6 y 8 años a embarcarse en aventuras espaciales donde el poder no se mide en fuerza física ni en inteligencia técnica, sino en la capacidad de soñar en colectivo.

Una propuesta con perspectiva de género... sin sermones

Cuentos del espacio para hombres del mañana no busca moralizar, sino ampliar el horizonte emocional de los niños, mostrando protagonistas diversos, inseguros, sensibles o cooperativos que enfrentan dilemas sin respuestas simples. En un panorama literario infantil aún marcado por modelos rígidos de masculinidad, este libro ofrece una alternativa sutil pero transformadora.