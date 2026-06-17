Cuarteto de Nos lanzó el video en vivo de "Puertas" al cumplirse un año del disco

El Cuarteto de Nos estrenó el video en vivo de "Puertas", la canción homónima de su último disco, grabado durante el show del 28 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El lanzamiento coincide exactamente con el primer aniversario del álbum. El registro muestra a la banda ante un estadio agotado y repleto de público, y expone lo que la propia producción define como la veta más rockera del disco. La estética del video muestra tanto a los integrantes como a su audiencia en el momento del estreno en vivo de la canción, que ya contaba con un seguimiento importante dado que es la que abre el álbum desde su lanzamiento.

Desde mayo de 2025, Cuarteto de Nos realizó más de 70 shows y lanzó varios singles del disco que se consolidaron como himnos del repertorio: "Cara de Nada", "Ganaron los malos" y "Esplín", entre otros. A partir del show de Buenos Aires, "Puertas" pasó a ser la encargada de abrir el set en vivo, en el marco de una renovación del espectáculo que la banda incorpora habitualmente en el segundo año de los tours. Este cambio incluye canciones aún no estrenadas en vivo y variaciones en la selección del extenso catálogo de la banda.