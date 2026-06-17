Cuarteto de Nos lanzó el video en vivo de "Puertas" al cumplirse un año del disco
La banda superó los 70 shows desde mayo de 2025; el clip captura el estreno en vivo ante el Movistar Arena colmado.
Generando audio…
17.06.2026 14:20
El Cuarteto de Nos estrenó el video en vivo de "Puertas", la canción homónima de su último disco, grabado durante el show del 28 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
El lanzamiento coincide exactamente con el primer aniversario del álbum. El registro muestra a la banda ante un estadio agotado y repleto de público, y expone lo que la propia producción define como la veta más rockera del disco. La estética del video muestra tanto a los integrantes como a su audiencia en el momento del estreno en vivo de la canción, que ya contaba con un seguimiento importante dado que es la que abre el álbum desde su lanzamiento.
Desde mayo de 2025, Cuarteto de Nos realizó más de 70 shows y lanzó varios singles del disco que se consolidaron como himnos del repertorio: "Cara de Nada", "Ganaron los malos" y "Esplín", entre otros. A partir del show de Buenos Aires, "Puertas" pasó a ser la encargada de abrir el set en vivo, en el marco de una renovación del espectáculo que la banda incorpora habitualmente en el segundo año de los tours. Este cambio incluye canciones aún no estrenadas en vivo y variaciones en la selección del extenso catálogo de la banda.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]